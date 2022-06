Ikonisys S A : annonce la première vente de sa solution Ikoniscope20 incluant les réactifs nouvellement ajoutés, à Comprehensive Urology

garantissent la pleine utilisation des capacités de la plateforme en fournissant les résultats les plus précis et les plus complets pour nos patients. "

À propos d'Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.Ikonisys.com.

À propos de Comprehensive Urology

Comprehensive Urology s'engage à fournir des soins urologiques pratiques, rapides et rentables en appliquant les protocoles des meilleures pratiques et les technologies de pointe. Le groupe compte plus de 50 urologues répartis dans tout le sud-est du Michigan, avec 30 bureaux bien situés pour servir ses patients. Les médecins de Comprehensive Urology ont publié plus de 1000 articles dans des revues à comité de lecture et ont également participé à des centaines de présentations urologiques dans plus de 20 pays étrangers.

Chaque année, le groupe est en tête de la liste des meilleurs Top Docs du magazine Hour, avec plus de médecins choisis que tout autre groupe de l'État.

