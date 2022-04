Ikonisys S A : publie ses résultats financiers annuels pour 2021 et fait le point sur ses derniers développements

Ikonisys publie ses résultats financiers annuels pour 2021 et fait le point sur ses derniers développements

• Succès de l'introduction en bourse en juillet 2021 sur Euronext Growth Paris

• Installation réussie de l'Ikoniscope20 chez TomaLab, l'un des plus grands laboratoires génétiques d'Italie (post-clôture)

• Les résultats préliminaires de l'Ikoniscope20 obtenus en collaboration avec la Faculté de Médecine de l'Université du Connecticut (Neag Cancer Center of UConn) dans la détection de cellules rares sont supérieurs aux normes d'analyse en immuno-oncologie (post-clôture)

• Accélération des ventes et de la stratégie marketing avec le recrutement de deux Directeurs des Ventes pour les États-Unis (septembre 2021) puis le marché européen (post-clôture, février 2022)

Paris, le 29 avril 2022 - 20h00 CEST- Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, publie aujourd'hui ses résultats annuels audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'approuvés par le Conseil d'administration le 29 avril 2022, et présente une mise à jour de ses récents développements.

Mario Crovetto, Directeur général d'Ikonisys, a déclaré : « 2021 a été une année charnière pour notre société. Tout d'abord, le succès de notre introduction en bourse en juillet 2021 nous permet d'entrer sur Euronext Growth Paris, l'un des marchés les plus dynamiques pour les biotechs et les medtechs. Cette étape majeure nous permet d'accélérer notre développement pour devenir une entreprise de référence mondiale dans le domaine du diagnostic moléculaire entièrement automatisé en oncologie.

Parallèlement à la mise en œuvre de nos programmes commerciaux, comme en témoigne le recrutement de deux directeurs commerciaux pour les États-Unis et la France, nous avons également renforcé notre plate-forme technologique Ikoniscope20 grâce à des investissements ciblés en R&D. En particulier, nous progressons dans le secteur très prometteur des cellules tumorales circulantes (CTC) pour la détection précoce des cancers et le suivi des traitements. Par ailleurs, nous intégrons l'intelligence artificielle dans notre plate-forme afin d'en améliorer toujours plus les performances, et recherchons l'excellence technologique à travers des partenariats de premier plan avec des universités et des laboratoires. En conclusion, l'année 2021 et le début 2022 constituent une période clé pour Ikonisys. Nous avons posé les bases de notre futur, et capitaliserons sur tous ces efforts dans les années à venir. »

Résultats de l'exercice 2021 - Compte de résultat simplifié et mise à jour de la situation de trésorerie

Euros 31/12/2021 31/12/2020 Produits d'exploitation 464 242 485 167 Coût des produits vendus 70 642 8 183 Charges d'exploitation 805 877 272 281 Profit / (Perte) d'exploitation (412 277) 204 703 Charges d'intérêts 5 107 1 770 667 Résultat courant (417 384) (1 565 964) Résultat exceptionnel (151 954) - Impôts sur les sociétés 1 931 6 299 Résultat net / (Perte nette) (571 269) (1 572 263) Trésorerie et équivalents à la clôture de l'exercice 1 516 526 37 596

Précisions sur les principales modifications des états financiers consolidés

Les résultats de l'année 2021 sont en nette amélioration par rapport aux années antérieures, notamment du fait de l'allègement de la dette et des charges d'intérêts associées, cet allègement étant lié à la restructuration intervenue en 2021.

En 2021, les charges d'exploitation ont, comme prévu, augmenté par rapport à l'année précédente en raison de la mise en place de la nouvelle structure commerciale et des dépenses supplémentaires liées à sa cotation, mais, suite à la mise en place de sa structure de vente et marketing après l'introduction en bourse, la Société a démarré la commercialisation de l'Ikoniscope20 et a conclu la vente de sa première unité à un important laboratoire de référence.

Consécutivement à la restructuration et à l'introduction en bourse de la société Ikonisys SA intervenues en juillet 2021, les capitaux propres sont en nette amélioration et ont été portés à 20.013.576 € (capitaux propres consolidés), contre 5.699.142 € l'an dernier (capitaux propres pro forma combinés).

L'endettement consolidé externe (hors parties liées) reste stable, en légère diminution à la clôture de l'exercice 2021 (-52.735 €).

La trésorerie consolidée disponible à la clôture de l'exercice 2021 s'élève à 1.516.526 €, contre 37.596 € l'an dernier.

Faits marquants de l'exercice 2021 et post-clôture

Succès de l'introduction en bourse d'Ikonisys sur Euronext Growth® Paris

L'introduction en bourse s'est traduite par une augmentation de capital de 4,0 millions d'euros par l'émission de 700 000 nouvelles actions ordinaires.

Les premiers résultats d'une étude démontrent la capacité de la plate-forme de détection de cellules rares, Ikoniscope20, à dénombrer des populations spécifiques de lymphocytes T CD8.

Grâce au balayage à grande vitesse de la plate-forme Ikoniscope20, 80 lymphocytes T CD8 spécifiques d'un antigène extrêmement rare ont été identifiés parmi plus d'un million de cellules sanguines. Les lymphocytes T spécifiques d'un antigène jouent un rôle central dans l'immunité contre les cancers et les agents infectieux, en reconnaissant grâce à leur récepteur puis en tuant les cellules malignes. Cette étude, réalisée en collaboration avec la Faculté de Médecine de l'Université du Connecticut aux États-Unis, démontre le potentiel de la technologie d'Ikonisys en immuno-oncologie, capable de détecter des cellules rares en général et des cellules tumorales circulantes en particulier.

Recrutement de Manny Iglesias au poste de Directeur des Ventes pour le marché américain et de Gabriel Plan au poste de Directeur des Ventes pour la France.

Manny Iglesias sera chargé d'accélérer les ventes d'Ikoniscope20 aux États-Unis en renforçant la présence de la Société dans de nouvelles zones géographiques aux États-Unis tout en optimisant la stratégie marketing et commerciale. Le leadership commercial de Manny et sa grande expérience dans l'établissement de liens solides avec les clients soutiendront la croissance accélérée d'Ikonisys.

Gabriel Plan apporte à Ikonisys plus de dix années d'expérience dans la vente et le marketing. Les responsabilités de Gabriel comprendront l'accélération des ventes d'Ikoniscope20 en France et dans les autres pays francophones d'Europe par l'acquisition de nouveaux clients, d'importants leaders d'opinion, et de laboratoires de référence supplémentaires.

Installation réussie de l'Ikoniscope20 chez TomaLab, l'un des plus grands laboratoires génétiques d'Italie.

L'Ikoniscope20 a été installé avec succès chez TOMA Advanced Biomedical Assays où il est utilisé pour la prise en charge quotidienne des analyses des patients. TomaLab sera un laboratoire de référence pour Ikonisys, stimulant ainsi la R&D et les opportunités de commercialisation. De futures applications pour de nouveaux tests sont en cours d'évaluation, afin d'exploiter davantage le potentiel de la plate-forme pour automatiser le travail des laboratoires et analyser des échantillons ne pouvant être examinés manuellement.

Les résultats préliminaires de l'Ikoniscope20 obtenus en association avec la Faculté de Médecine de l'Université du Connecticut (Neag Cancer Center of UConn) dans la détection de cellules rares sont supérieurs aux normes d'analyses en immuno-oncologie.

L'Ikoniscope20 remplit les fonctions de surveillance immunitaire de manière plus efficace, plus facile et plus compétitive que les cytomètres en flux classiques (appareil standard utilisé pour ce type d'analyse). L'Ikoniscope20 détecte les cellules rares plus efficacement que les cytomètres en flux, et fournit également des données morphologiques détaillées grâce à ses images de haute qualité. L'immuno-surveillance chez les patients atteints de cancer constitue un besoin croissant en raison de l'arrivée de nouvelles immunothérapies autorisées. Ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles opportunités de commercialisation pour l'Ikoniscope20, comme une alternative supérieure au cytomètre en flux.

Stratégie et perspectives

La Société entend poursuivre sa stratégie de développement et de commercialisation. Fort des succès engrangés en 2021 et début 2022, Ikonisys prévoit de maintenir la montée en puissance de sa stratégie de commercialisation mondiale à deux volets. Sa solution révolutionnaire, l'Ikoniscope20, est soutenue par des partenaires de renom, tels que l'Université du Connecticut aux États-Unis (immunologie), l'Hôpital Universitaire La Charité de Berlin en Allemagne (hybridation in situ en fluorescence en oncologie), le Sheba Medical Center en Israël, et TomaLab en Italie (cellules tumorales circulantes). Ce réseau solide permettra de tirer parti de la R&D, et servira de catalyseur pour aborder les marchés futurs.

En effet, la Société poursuit ses efforts de R&D avec l'Ikoniscope AI de nouvelle génération, qui constituera une avancée décisive pour la médecine personnalisée. L'Ikoniscope AI apportera de nouvelles innovations, en intégrant les dernières découvertes en matière de matériel informatique et de logiciels. Son lancement est prévu pour 2023.

Il existe un manque évident de systèmes entièrement automatisés aux États-Unis et en Europe, et Ikonisys est parfaitement positionné pour répondre aux besoins de plus de 80 %1 des utilisateurs qui souhaitent acheter un système entièrement automatisé et intégré.

Prochain communiqué de presse financier

Semestriels 2022 : le 26 octobre 2022

1 DLS Consulting 2018

Mise à disposition du Rapport financier annuel 2021

Le rapport financier annuel peut être consulté et téléchargé, dès aujourd'hui, dans la section "Investisseurs" du site web de la société :

À propos d'Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

