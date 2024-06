Regulatory News:

Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, et Ulisse Biomed S.p.A. (« UBM ») ont le plaisir d'annoncer une collaboration stratégique visant à renforcer leurs capacités techniques et commerciales dans le domaine du diagnostic du cancer.

UBM est une société de biotechnologie spécialisée dans le secteur des soins de santé, plus particulièrement dans les domaines du diagnostic, du théranostic et de la thérapeutique, capable de générer des produits innovants et compétitifs dans ces domaines grâce à ses trois plateformes technologiques propriétaires.

Un élément clé de cette collaboration est l'intégration de l'expertise d'UBM en biologie moléculaire à la cytologie en phase liquide (liquid-based cytology, LBC, en anglais) et la technologie de l’hybridation in situ par fluorescence (FISH) d'Ikonisys. Cette intégration est destinée à fournir des diagnostics innovants pour le cancer en offrant des capacités de diagnostic complètes et précises qui permettent d’améliorer grandement les résultats des patients. Dans le cadre de ce partenariat :

Les Sociétés étudieront les opportunités de ventes croisées et de commercialisation conjointe à travers leurs réseaux de vente afin de maximiser la pénétration du marché et de bénéficier de synergies en matière de produits et de services. Un accord de distribution réciproque sera défini dans un deuxième temps.

Ikonisys et UBM se sont engagés à collaborer dans le but d’explorer et de développer de nouvelles opportunités commerciales. Ce partenariat reflète leur objectif commun d'innover et de croître en combinant leurs compétences et leurs ressources. Une étude technique approfondie sera également menée pour discuter de potentiels accords de production et de type OEM (fabrication d’équipement d’origine), dans le but d'optimiser les techniques de production et de garantir une qualité de produits élevée. Cette initiative intégrera l'expertise technique des deux Sociétés, et favorisera le développement de solutions innovantes et compétitives dans le domaine du diagnostic du cancer.

Le partenariat débutera par l'installation et la formation conjointe d’instruments au sein du laboratoire d’Hospitex à Florence, qui fait partie du Groupe IKONISYS1, prévues entre fin juin et mi-juillet. Grâce à cette coopération, les entreprises pourront se familiariser avec les technologies et l'expertise de chacune, encourageant ainsi une coopération technique plus étroite.

À l'automne 2024, Ikonisys et UBM organiseront une journée de démonstration pour présenter leurs technologies et produits aux clients. Cet événement sera l'occasion d'évaluer la valeur ajoutée de leur collaboration, en leur permettant une interaction directe avec les clients, de recueillir des commentaires et ainsi d’identifier des opportunités de marché.

Nicolas Basile, Directeur Général d'Ulisse Biomed, déclare : « Nous considérons Ikonisys comme un partenaire ayant de nombreux atouts stratégiques pour le Groupe UBM, tant d'un point de vue technologique qu’en termes de synergies commerciales. Nous prévoyons une excellente collaboration. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé sur notre intégration avec Hyris et ce partenariat confirme que nous sommes sur la bonne voie pour devenir un acteur pertinent sur le marché avec des solutions de grande importance pour les clients et les prospects. »

Mario Crovetto, Directeur Général d'Ikonisys, ajoute : « La technologie innovante et la vision d'UBM sont parfaitement alignées avec la stratégie de développement d'Ikonisys, en particulier depuis l'intégration récente d'Hyris. Après l'annonce de l'intégration d'Hospitex de notre côté, qui est toujours en cours, ce partenariat témoigne de notre engagement continu pour maximiser la valeur au profit de nos actionnaires et offrir des solutions de diagnostic intégrées et précises à nos clients. En unissant nos forces à celles d'UBM, nous sommes en mesure d'accélérer notre stratégie de croissance, grâce à l’élargissement de notre cœur de métier et le développement de notre réseau de vente. »

À propos d'Ulisse BioMed

Ulisse Biomed S.p.A. est à la tête d'un groupe de biotechnologie dans le domaine de la santé, actif dans le développement de solutions innovantes dans les domaines du diagnostic, du théranostic et de la thérapeutique. Par l'intermédiaire de sa filiale Hyris Limited, le Groupe opère dans le secteur du cloud computing dans le domaine de la biotechnologie. UBM et Hyris forment un Groupe intégré opérant dans l'industrie du diagnostic in vitro, et en particulier en biologie moléculaire, avec un positionnement différenciant garanti par la présence sur l'ensemble de la chaîne industrielle et les caractéristiques d'innovation technologique des réactifs conçus et produits par UBM, d'une part, et de l'instrumentation et des logiciels d'interprétation d'Hyris, d'autre part.

À propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Pour plus d’informations : https://ikonisys.com/

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

_____________________________

1 « Ikonisys annonce le projet d’acquisition de Hospitex International pour devenir leader du diagnostic intégré en oncologie », le 30 novembre 2023

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240611505420/fr/