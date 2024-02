Ikonisys: sa future filiale Hospitex décroche un contrat en Croatie

Ikonisys annonce que sa future filiale Hospitex International, spécialiste de la cytologie en couche mince et en diagnostic du cancer, a remporté l'appel d'offres pour les prestations de fourniture de systèmes de diagnostic destinés à l’unité d’anatomie pathologique de Raguse en Croatie. Hospitex International s'est vu attribuer la fourniture "tout risque" du système Cytofast pour un montant total de 260000 euros. Ikonisys a annoncé fin novembre 2023 l'acquisition de Hospitex.



"Il s'agit d'une nouvelle étape importante franchie par Hospitex International, dont l'objectif est d'assurer une plus grande précision dans la réalisation de diagnostics, associée à une simplicité d'utilisation de ces diagnostics", déclarent Mario Crovetto, directeur général d'Ikonisys et Alessandro Nosei, chef des opérations d'Hospitex International.



Pour eux, "cela témoigne de l'importance de combiner l'expertise de nos sociétés pour devenir un leader intégré du diagnostic du cancer, et nous sommes impatients de finaliser l'opération d'acquisition".