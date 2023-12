Il Sole 24 Ore SpA est une société italienne active dans le secteur de l'information financière. Elle est active dans huit secteurs : Publishing, qui comprend l'édition de journaux, de magazines et de livres, entre autres ; System, qui est impliqué dans l'activité de concessionnaire publicitaire ; Tax & Legal, qui fournit des produits à contenu technique et réglementaire, tels que des magazines professionnels, des livres et des publications électroniques ; Software Solutions, qui développe des produits logiciels, des systèmes pour l'administration publique et des outils de gestion ; Training & Events, qui propose des formations pour les jeunes diplômés, les cadres et les professionnels, et organise des conférences et des événements ; Radio 24, qui gère le diffuseur Radio 24 ; Digital, qui exploite un site Web, une plateforme de paiement en ligne et un canal de commerce électronique, et Culture, qui comprend la réalisation d'expositions et l'intermédiation de droits de reproduction photographique, entre autres. En mai 2014, elle a vendu une participation de 100 % dans24 ORE Software SpA à TeamSystem SpA.

