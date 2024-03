Ilam Fahari I-REIT (ex Stanlib Fahari I-REIT) est une société d'investissement à capital fermé spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux situés en Afrique. A fin 2022, le patrimoine immobilier s'élève, en valeur de marché, à 2 918,2 MKES, répartis par type d'actifs entre locaux commerciaux (75,5%) et sites industriels et bureaux (24,5%).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial