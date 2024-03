COMMUNIQUE DE PRESSE

Aude Durand est nommée Directrice Générale Déléguée du Groupe iliad

gouvernance

Paris, le 13 mars 2024





Le Conseil d’Administration du Groupe iliad, sur proposition de Thomas Reynaud son Directeur Général, a nommé ce jour Aude Durand en qualité de Directrice Générale Déléguée.

Aude était depuis 2020 la Directrice Générale Adjointe d’iliad Holding et a piloté, à ce titre, plusieurs projets structurants du Groupe. Elle a notamment supervisé les lancements des Freebox Pop et Ultra, la création du service d’assistance de proximité Free Proxi et la structuration des équipes data du Groupe.

En charge par ailleurs de la stratégie du Groupe en matière d’intelligence artificielle, elle a aussi piloté la création à Paris du laboratoire de recherche indépendant Kyutai. Elle est également Présidente de Scaleway et de Free Pro.

Aude Durand est par ailleurs membre du Conseil d’Administration de Millicom et de Monaco Telecom.

Xavier Niel et Thomas Reynaud adressent à Aude Durand toutes leurs félicitations et l’assurent de leur entière confiance pour mener à bien ses nouvelles responsabilités.





A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17 400 collaborateurs au service de 47,8 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 9,0 milliards d’euros sur les 12 derniers mois. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin septembre 2023, 22,1 millions d’abonnés particuliers (14,8 millions d’abonnés mobiles et 7,3 millions d’abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays avec plus de 13% de parts de marché et comptait à fin septembre 2023 10,6 millions d’abonnés mobiles. En Pologne, le Groupe est devenu un opérateur convergent intégré après l’acquisition d’UPC Polska en 2022 et comptait, à fin septembre 2023, 13,0 millions d’abonnés mobiles et 2,0 millions d’abonnés fixes. Le Groupe iliad est le 6ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers Mobile (hors M2M) et Internet Fixe.

