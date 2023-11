Communiqué de presse

Paris, le 14 novembre 2023 à 08h00

Le Groupe iliad enregistre un 3ème trimestre record

Sur les neuf premiers mois de 2023, le Groupe iliad enregistre d’excellents résultats financiers et des performances commerciales record en France et en Italie. Ces résultats viennent accentuer le leadership européen du Groupe en termes de croissance du chiffre d’affaires, tout en confirmant le caractère vertueux de son modèle de croissance.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, la croissance du chiffre d’affaires Groupe a atteint 10.1%1 à 6,80 milliards d’euros et 9,5% au 3ème trimestre1. En France notamment, le Groupe enregistre ce trimestre la plus forte croissance de son chiffre d’affaires depuis 9 ans (+9,5%). En Italie, le chiffre d’affaires progresse de 13,0%, en amélioration par rapport au trimestre précédent. La Pologne connaît quant à elle une croissance de son chiffre d’affaires de 7,8% en euros (et de 2,2% en organique pro forma).

En France, Free affiche une performance commerciale record au 3ème trimestre : 324 000 nouveaux abonnés nets, dont 274 000 nouveaux abonnés nets mobiles (297 000 abonnés 4G/5G) et 50 000 nouveaux abonnés nets haut et très haut débit (200 000 abonnés sur la fibre). Cette performance vient conforter la place de leader de Free en termes de recrutements de nouveaux abonnés2.

En Italie, iliad Italia a enregistré un très beau succès commercial au 3ème trimestre, avec 382 000 nouveaux abonnés nets, dont 359 000 nouveaux abonnés nets mobiles – ce qui représente la meilleure performance depuis 3 ans – et 23 000 nouveaux abonnés nets sur la Fibre.

En Pologne, la performance commerciale sur le mobile s’est une nouvelle fois améliorée avec 120 000 nouveaux abonnés nets sur le 3ème trimestre, porté par une très bonne performance sur les abonnements postpayés (+104 000) et un rebond du segment prépayé (+17 000). Sur le segment Fixe, les recrutements nets atteignent 19 000 unités, une croissance modérée et liée en grande partie au recentrage de l’activité commerciale sur le réseau de PŚO.

La croissance de l’EBITDAaL du Groupe s’améliore au 3ème trimestre de 7,0%3, portant la hausse sur les neuf premiers mois de l’année à 5,1%2. Cette progression reflète l’effet de levier opérationnel positif de nos activités et la bonne tenue de nos coûts d’exploitation malgré l’impact de l’inflation.

Les investissements du Groupe s’élèvent à 1,64 milliard d’euros pour les neuf premiers mois de 2023, soit 24,2% du chiffre d’affaires, en hausse de 2,8%4. L’effort d’investissement du Groupe se maintient à un niveau élevé afin de répondre à la forte demande enregistrée en termes de connectivité fibre (marchés résidentiel et entreprises), en termes de gains de nouveaux abonnés et prises de commandes et en termes de nouveaux services liées à l’usage de nos services Cloud (public et privé).

Au cours du 3ème trimestre, le Groupe iliad a notamment réalisé des investissements significatifs dans le domaine stratégique de l’intelligence artificielle. Le Groupe a fait l’acquisition, pour sa filiale Scaleway, du DGX SuperPOD de NVIDIA. Avec ce supercalculateur, iliad se dote de la plus grande puissance de calcul Cloud dédiée aux applications IA déployée à ce jour en Europe. Cet investissement représente une première étape pour le Groupe, qui a pour ambition d’accroître à court terme la capacité de calcul disponible pour ses clients. En parallèle, iliad a annoncé être à l’initiative de la création d’un laboratoire de recherche d’excellence en intelligence artificielle doté à plus de 100 millions d’euros. Il a pour principale mission de contribuer à la construction et la démocratisation d’une intelligence artificielle générale en rendant publiquement accessibles les produits de sa recherche.

Le Free Cash-Flow opérationnel5 progresse de 9,6%6 au cours des neuf premiers mois de 2023 à 903 millions d’euros, soit une hausse de 80 millions d’euros sur 12 mois. Cette hausse est portée par l’Italie, dont la contribution négative s’est considérablement réduite – ce qui permet d’absorber les investissements de croissance du Groupe.

La structure financière du Groupe s’est renforcée : le levier financier a diminué à 3,0x à fin septembre 2023 contre 3.2x à fin décembre 2022, une baisse de 0,2x permise par la croissance de l’EBITDaL sur les 12 derniers mois ainsi que par les produits de cession des 50% dans PSO, notre Fiberco en Pologne, et notre participation résiduelle dans OTP. Le niveau de liquidités du Groupe reste excellent, avec 4,2 milliards d’euros de disponibilités à fin septembre.

Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « Ces très bons résultats sont le fruit des choix que nous avons faits en termes d'investissement et de défense du pouvoir d'achat de nos abonnés. Ils nous garantissent de préparer sereinement l’avenir. Nous continuons de construire, pas à pas, un groupe de télécoms européen, à la pointe en matière de connectivité, de Cloud mais aussi d’IA. »

Principaux indicateurs opérationnels7 au 30.09.2023

France (chiffres en milliers sauf exceptions) T3 2023 T2 2023 Variation sur 3 mois Nombre d’abonnés mobiles 14 792 14 518 + 274 - Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 10 881 10 584 + 297 - Dont Forfait Voix 3 911 3 934 - 23 Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 7 314 7 264 + 50 - Dont Fibre 5 272 5 072 + 200 Taux d’adoption de la Fibre 72,1% 69,8% + 2,3 pts Prises raccordables en Fibre (en millions) 34,3m 33,5m + 0,8m Nombre total d’abonnés France 22 106 21 782 + 170 T3 2023 T3 2022 Variation sur 12 mois ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €) 35,3 33,5 +5,4% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €) 12,5 11,9 +5,1% Italie (chiffres en milliers) T3 2023 T2 2023 Variation sur 3 mois Nombre d’abonnés mobile 10 475 10 116 + 359 Nombre d’abonnés fibre 172 149 + 23 Nombre total d’abonnés Italie 10 647 10 265 + 382 POLOGNE (chiffres en milliers sauf exceptions) T3 2023 T2 2023 Variation sur 3 mois Nombre d’abonnés mobiles actifs 13 029 12 909 + 120 - Dont Forfaits 9 261 9 157 + 104 - Dont Prépayés 3 769 3 752 + 17 Nombre d’abonnés fixes8 2 022 2 003 + 19 Nombre total d’abonnés Pologne7 15 051 14 912 + 139 T3 2023 T3 2022 Variation sur 12 mois ARPU Mobile facturé aux abonnés (en zlotys) 30,4 29,2 +4,0% GROUPE (chiffres en milliers) T3 2023 T2 2023 Variation sur 3 mois Nombre d’abonnés mobile 38 296 37 543 + 753 Nombre d’abonnés fixes7 9 508 9 416 + 92 NOMBRE TOTAL D’ABONNES7 47 804 46 960 + 845

Chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2023 / 3ème trimestre 2023

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2022.

In € million 9M 2023 9M 2022 Var (%) Q3 2023 Q3 2022 Var (%) S1 2023 S1 2022 T2 2023 T2 2022 Chiffre d'affaires consolidé 6 797 6 174 +10,1% 2 354 2 150 +9,5% 4 443 4 024 2 256 2 090 Chiffre d'affaires Services9 6 271 5 739 +9,3% 2 166 1 983 +9,2% 4 105 3 756 2 085 1 955 Chiffre d'affaires Equipements 542 449 +20,8% 195 172 +13,2% 347 276 175 140 Eliminations Groupe8 (16) (14) +13,0% (7) (5) +23,2% (9) (9) (5) (5) Chiffre d'affaires France 4 457 4 114 +8,3% 1 539 1 405 +9,5% 2 918 2 710 1 476 1 370 - Services8 4 241 3 954 +7,3% 1 455 1 342 +8,4% 2 786 2 611 1 410 1 322 - Equipements 220 165 +33,6% 86 64 +34,7% 134 101 67 50 - Eliminations France10 (4) (4) +3,9% (2) (1) +39,1% (2) (3) (1) (1) Chiffre d'affaires Italie 764 679 +12,5% 269 238 +13,0% 496 442 254 228 - Services 754 675 +11,6% 266 236 +12,6% 488 440 249 227 - Equipements 11 4 +167,7% 3 2 +50,6% 8 2 5 0 Chiffre d'affaires Pologne11 1 588 1 390 +14,2% 552 512 +7,8% 1 036 879 529 495 - Services 1 277 1 110 +15,0% 445 405 +10,0% 831 705 426 405 - Equipements 311 280 +11,1% 106 107 -0,3% 205 174 103 90

Principaux indicateurs financiers des neuf premiers mois de 2023

En millions d’euros 9M 2023 9M 2022 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 6 797 6 174 +10,1% France 4 457 4 114 +8,3% Italie 764 679 +12,5% Pologne 1 588 1 390 +14,2% EBITDAaL Groupe 2 545 2 421 +5,1% France 1 736 1 669 +4,0% Italie 189 147 +28,7% Pologne 620 605 +2,4% Capex Groupe (hors fréquences) 1 643 1 598 +2,8% France 1 262 1 115 +13,3% Italie 194 303 -35,8% Pologne 186 181 +2,8% Free Cash Flow Opérationnel (EBITDAaL moins Capex) 903 823 +9,6% France 474 555 -14,6% Italie -5 -155 -96,9% Pologne 434 424 +2,3% 30/09/2023 31/12/2022 Variation Endettement net 10 342 10 815 -473 LTM* EBITDAaL 3 427 3 346 81 Ratio d’endettement (LTM EBITDAaL) 3,0x 3,2x -0,2x

* LTM = « Last Twelve Months » (12 derniers mois) et incluant UPC Polska

Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés (B2C et B2B) identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

Nombre d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre de Téléphonie, ou une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.

Taux d'adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d'abonnés FTTH et le nombre d'abonnés Haut et Très Haut Débit.





A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17 400 collaborateurs au service de 47,0 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 9,0 milliards d’euros sur les 12 derniers mois. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin septembre 2023, 22,1 millions d’abonnés particuliers (14,8 millions d’abonnés mobiles et 7,3 millions d’abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays avec plus de 13% de parts de marché et comptait à fin septembre 2023 plus de 10,6 millions d’abonnés mobiles. En Pologne, le Groupe est devenu un opérateur convergent intégré après l’acquisition d’UPC Polska en 2022 et le Groupe comptait à fin septembre 2023 plus de 13,0 millions d’abonnés mobiles et plus de 2,0 millions d’abonnés fixes. Le Groupe iliad est le 6ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et internet fixe.

1 7,7% organique pro forma sur 9M 2023, et 8,1% organique pro forma au T3 2023

2 Mobile + Fixe cumulés

3 2,8% organique pro forma sur 9M 2023, 5,6% organique pro forma au T3 2023

4 1,2% organique pro forma

5 EBITDAaL moins les investissements hors fréquences

6 +5,7% organique pro forma

7 Voir glossaire pour les définitions

8 Le calcul du nombre d’abonnés fixes en Pologne a été modifié suite à la fusion entre P4 et UPC Polska : les chiffres des trimestres précédents ont été ajustés pour prendre en compte i) l’élimination des doublons entre la base d’abonnés Play Home et celle d’UPC Polska ii) les acquisitions de fournisseurs d’accès internet régionaux tels que Sferanet, Syrion et leur base d’abonnés iii) l’élimination des abonnés UPC Solo Start TV

9 Chiffres d’affaires Services avant éliminations - Eliminations Groupe y compris France

10 Le mix entre le chiffre d’affaires Services France et les éliminations France a été modifié pour le S1 / T2 2023 pour prendre en compte la correction d’une erreur d’affectation au trimestre précédent et une nouvelle méthode de comptabilisation des éliminations France, sans conséquence pour le chiffre d’affaires France

11 EURPLN de 4,582 pour 9M 2023 et 4,672 pour 9M 2022

