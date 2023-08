Communiqué de presse

Paris, le 30 août 2023 à 08h00

Accélération des gains de parts de marché au 1er semestre

Les résultats du 1er semestre 2023 confirment notre modèle de croissance unique en Europe et valident nos choix d’investissements. Le Groupe iliad accélère ses gains de parts de marché sur tous ses segments et continue de surperformer le secteur européen en termes de croissance du chiffre d’affaires. Cette croissance permet de maintenir un niveau d’investissements soutenu et de renforcer la structure financière du Groupe.

Au 1er semestre la croissance du chiffre d’affaires Groupe, qui a atteint 4,44 milliards d’euros au 1er semestre 2023, s’établit à 10,4%1 (8,0%1 au 2ème trimestre). Les ventes progressent ainsi de 7,7% en France, de 12,2% en Italie et de 17,9%2 en Pologne.

En France, Free affiche à nouveau de bonnes performances commerciales : avec 128 000 nouveaux abonnés nets mobiles (187 000 abonnés 4G/5G) et 42 000 nouveaux abonnés nets haut et très haut débit (205 000 sur la Fibre), Free termine leader des recrutements de nouveaux abonnés en France au 2ème trimestre. Ces performances confirment la puissance de la marque Free, dont la singularité, en termes de rapport qualité prix, s’est encore renforcée ces derniers mois dans un contexte inflationniste.

En Italie, au 2ème trimestre, iliad Italia a, comme tous les trimestres depuis son lancement en 2018, maintenu sa position de leader en termes de recrutements de nouveaux abonnés nets sur le Mobile (+267 000) et a enregistré 18 000 nouveaux abonnés nets sur la Fibre.

En Pologne, la performance commerciale sur le mobile s’améliore par rapport au trimestre précédent avec 77 000 nouveaux abonnés nets sur le 2ème trimestre porté par une très bonne performance sur les abonnements postpayés (+98 000) absorbant la normalisation du segment prépayé (-21 000). Sur le segment Fixe, les recrutements nets atteignent 19 000 unités, une croissance modérée et liée en grande partie au recentrage de l’activité commerciale sur le réseau de PŚO mais qui ne réflète pas encore le plein potentiel de nos offres convergentes.

Malgré le contexte d’inflation et la hausse des prix de l’énergie, l’EBITDAaL du Groupe est en croissance de 4,1%3 sur le 1er semestre. Cette croissance résulte d’une part de la croissance soutenue de nos activités, mais aussi du fort levier opérationnel en Italie avec le rapide déploiement de notre réseau mobile.

Les investissements du Groupe s’élèvent à 1,04 milliard d’euros au 1er semestre 2023, soit 23,4% du chiffre d’affaires, en légère hausse (+1,9%4). Ce niveau d’investissement reflète la forte demande pour nos services tant sur le marché Résidentiel (Freebox de dernières générations, mise à jour des set-top box en Pologne, croissance très soutenue de la Fibre en France et en Italie) que sur le marché Entreprises (Freebox Pro, Solutions Experts, Public Cloud notamment) avec un accent particulier mis sur nos datacenters (extensions, densifications, mises à niveau).

Le Free Cash-Flow opérationnel5 progresse de 8,1%6 au 1er semestre à 602 millions d’euros, soit une hausse de 45 millions d’euros sur 12 mois et portée par l’Italie dont la contribution négative s’est considérablement réduite.

La structure financière du Groupe s’est renforcée sur le semestre : le levier financier a diminué à 3,1x à fin juin 2023 contre 3.2x à fin décembre 2022, une baisse de 0,1x permise par le produit de cession des 50% dans PSO, notre Fiberco en Pologne et la croissance de l’EBITDaL sur les 12 derniers mois. Le niveau de liquidités du Groupe reste excellent avec 4,2 milliards d’euros de disponibilités à fin juin, une partie significative (2,7 milliards d’euros) bénéficiant d’une maturité étendue de 12 mois post renégotiation finalisées en juillet 2023.

Sur le plan Environnemental, le Groupe a finalisé au cours du 2ème trimestre deux étapes importantes : la soumission pour validation par la SBTi de sa trajectoire de réduction de nos émissions de CO 2 ainsi que le questionnaire annuel CDP. Sur le plan Social, le Groupe a publié début juillet les résultats de son baromètre social France 2023 et se réjouit d’enregistrer d’excellents résultats avec un taux de 82% de satisfaction globale.

Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « Les résultats du premier semestre se traduisent par une accélération de nos activités, dans nos trois pays, France, Pologne et Italie. Dans un contexte macro-économique encore plein d’incertitudes, la prudence s’impose mais le modèle de développement d’Iliad démontre sa robustesse.»

Principaux indicateurs opérationnels1 au 30.06.2023

France (chiffres en milliers sauf exceptions) T22023 T12023 Variation sur 3 mois Nombre d’abonnés mobiles 14 518 14 390 + 128 - DontForfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 10 584 10 397 + 187 - Dont Forfait Voix 3 934 3 993 - 59 Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 7 264 7 222 + 42 - Dont Fibre 5 072 4 870 + 202 Taux d’adoption de la Fibre 69,8% 67,4% + 2,4 pts Prises raccordables en Fibre (en millions) 33.5m 32.5m + 1,0 Nombre total d’abonnés France 21 782 21 612 + 170 T22023 T2 2022 Variation sur 12 mois ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €)1 34,6 33,4 +3.6% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €)1 12,0 11,5 +4.5% Italie (chiffres en milliers) T22023 T1 2023 Variation sur 3 mois Nombre d’abonnés mobile 10 116 9 849 + 267 Nombre d’abonnés fibre 149 131 + 18 Nombre total d’abonnés Italie 10 265 9 980 + 285 POLOGNE (chiffres en milliers sauf exceptions) T22023 T1 2023 Variation sur 3 mois Nombre d’abonnés mobiles actifs 12 909 12 832 + 77 - Dont Forfaits 9 157 9 060 + 98 - Dont Prépayés 3 752 3 773 - 21 Nombre d’abonnés fixes 2 065 2 046 + 19 Nombre total d’abonnés Pologne 14 974 14 878 + 96 T22023 T2 2022 Variation sur 12 mois ARPU Mobile facturé aux abonnés (en zlotys) 29,6 28,8 +2,8% GROUPE (chiffres en milliers) T22023 T12023 Variation sur 3 mois Nombre d’abonnés mobile 37 543 37 071 + 472 Nombre d’abonnés fixes 9 478 9 399 + 79 NOMBRE TOTAL D’ABONNES 47 021 46 471 + 551

1 Voir glossaire

Chiffre d'affaires du 1er semestre / 2ème trimestre 2023

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 30 juin 2023 et au 30 juin 2022.

Enmillions d'euros S1 2023 S1 2022 Var (%) T2 2023 T2 2022 Var (%) Chiffre d'affaires consolidé 4443 4024 +10,4% 2256 2090 +8,0% Chiffre d'affaires Services Groupe1 4 113 3 756 +9,5% 2 095 1 955 +7,1% Chiffre d'affaires Equipements Groupe 347 276 +25,4% 175 140 +25,4% Eliminations Groupe -17 -9 +89,5% -12 -5 +143,1% Chiffre d'affaires France 2918 2710 +7,7% 1476 1370 +7,7% - Services 2 793 2 611 +7,0% 1 417 1 322 +7,2% - Equipements 134 101 +32,9% 67 50 +34,3% - Eliminations -10 -3 +259,9% -8 -1 +482,9% Chiffre d'affaires Italie 496 442 +12,2% 254 228 +11,8% - Services 488 440 +11,0% 252 227 +9,7% - Equipements 8 2 Ns 5 0 Ns Chiffre d'affaires Pologne2 1036 879 +17,9% 529 495 +6,9% - Services 831 705 +17,9% 426 405 +5,1% - Equipements 205 174 +18,1% 103 90 +15,2%

(1) Avant élminations

(2) EUR/PLN: 4,6244 au S1 23 et 4,6354 au S1 2022

Principaux indicateurs financiers du 1er semestre 2023

En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 4 443 4 024 +10,4% France 2 918 2 710 +7,7% Italie 496 442 +12,2% Pologne 1 036 879 +17,9% Eliminations -7 -6 +15,4% EBITDAaL Groupe 1 642 1 577 +4,1% France 1 110 1 091 +1,7% Italie 117 87 +34,5% Pologne 415 399 +3,9% Capex Groupe1 1 040 1 020 +1,9% France 785 716 +9,7% Italie 122 198 -38,3% Pologne 133 107 +24,5% Free Cash Flow Opérationnel (EBITDAaL moins Capex) 602 557 +8,1% France 325 375 -13,4% Italie -5 -110 -95,8% Pologne 282 293 -3,6% 30/06/2023 31/12/2022 Variation Endettement net 10 472 10 815 -343 LTM2 EBITDAaL 3 368 3 346 22 Ratio d’endettement (LTM EBITDAaL) 3,1x 3,2x -0,1x

EUR/PLN: 4,6244auS1 2023 et 4,6354au S1 2022





(1) Hors fréquences (2) LTM : Last Twelve Months (12 derniers mois) et incluant UPC Polska

Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés (B2C et B2B) identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

Nombre d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre TV Box ou une offre Haut et Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.

Taux d'adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d'abonnés FTTH et le nombre d'abonnés Haut et Très Haut Débit.

17,5% organique pro forma au 1er semestre, et 7,1% au 2ème trimestre

2 5,6% organique pro forma

3 1,3% organique pro forma

4 -0,2% organique pro forma

5EBITDAaL moins les investissements hors fréquences

6 +4,1% organique pro forma

