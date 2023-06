COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 30 juin 2023 à 18h00





Cession de la participation de 30% dans On Tower Poland

communication financière

iliad S.A. annonce la cession de sa participation résiduelle de 30% dans On Tower Poland ("OTP"), la société gérant les infrastructures passives de télécommunications mobiles en Pologne, au Groupe Cellnex pour une valeur de 2,3 milliards de zlotys, soit environ 510 millions d’euros (avant impôts).

Cette cession fait suite à la finalisation, le 1er avril 2021, de la transaction portant sur la cession au Groupe Cellnex de 60% d’OTP, et d’une cession complémentaire (de 10% d’OTP) le 28 février 2022. La participation résiduelle de 30% cédée ce jour par le Groupe était comptabilisée au bilan en « actifs détenus en vue d’être cédés ».

A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play – UPC Polska en Pologne, le Groupe compte plus de 16 700 collaborateurs au service de 46,5 millions d’abonnés actifs et a généré un chiffre d’affaires de 8,4 milliards d’euros en 2022. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2023, 21,6 millions d’abonnés particuliers (14,4 millions d’abonnés Mobile et 7,2 millions d’abonnés Fixe). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays avec 12% de parts de marché et comptait, à fin mars 2023, plus de 9,8 millions d’abonnés. En Pologne, suite à l’acquisition de Play et d’UPC Polska en 2020 et 2022, le Groupe comptait à fin mars 2023 plus de 12,8 millions d’abonnés Mobile et plus de 2 millions d’abonnés Fixe. Le Groupe iliad est aujourd’hui le 6ème opérateur européen en nombre d’abonnés Fixe et Mobile (hors M2M).

