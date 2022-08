[Communiqué iliad] Le Groupe iliad maintient au 2ème trimestre son profil de croissance unique en Europe

Communiqué de presse

Paris, le 30 août 2022 à 08h00

Le Groupe iliad maintient au 2ème trimestre son profil de croissance unique en Europe

Les résultats du 2ème trimestre 2022 viennent confirmer dans la durée la forte dynamique de croissance que connaît le Groupe iliad depuis 2019. Fort d’un positionnement différenciant, qui associe des offres innovantes dotées du meilleur rapport qualité/prix au déploiement de réseaux de dernière génération, le Groupe enregistre de très bonnes performances commerciales et voit sa rentabilité s’améliorer. En France, sur le 1er semestre 2022, iliad est ainsi n°1 sur les recrutements Fixe et Mobile. Le Groupe reste vigilant face à la volatilité actuelle des marchés financier et énergétique et a récemment renforcé ses capacités de financement tout en veillant à sécuriser le prix et les volumes de ses approvisionnements.

Au 2ème trimestre 2022, le Groupe iliad enregistre comme au 1er trimestre une forte croissance de son parc d'abonnés dans chacune de ses trois géographies, ainsi qu’un niveau élevé de satisfaction abonnés.

La croissance organique pro forma1 du chiffre d’affaires Groupe atteint ainsi 6,6% au 2ème trimestre et 7,8% hors impacts réglementaires en Pologne. Les ventes progressent de 7,1% en France, de 16,8% en Italie et de 1,8% en Pologne1 en dépit des impacts réglementaires qui restent sans conséquences sur la rentabilité (avec un chiffre d'affaires en hausse de 6,4% hors impact réglementaire). Avec ces résultats, iliad est l’opérateur qui enregistre la plus forte croissance en Europe parmi le top 15 des groupes Télécom.

En France, Free a au 2ème trimestre de nouveau terminé 1er en termes de recrutement de nouveaux abonnés sur le Fixe (+67 000 nouveaux abonnés) et affiche une belle performance sur le Mobile (+120 000 nouveaux abonnés nets, dont 233 000 nouveaux abonnés 4G/5G). Porté par l’étendue de son réseau Fibre et la qualité de ses produits, Free reste leader2, selon nPerf, de l’Internet Fixe en France au 1er semestre et maintient sa position de 1er alternatif3 Mobile sur les débits 4G ;

En Italie, dans un contexte extrêmement concurrentiel, nous avons enregistré ce trimestre 257 000 nouveaux abonnés Mobile. iliad Italia maintient sa position de leader en termes de recrutement de nouveaux abonnés Mobile sur le marché. La performance commerciale sur le Fixe est bonne, avec 68 000 abonnés recrutés depuis le lancement de l’offre ;

En Pologne, le rapprochement entre Play et UPC est effectif depuis le 1er avril et le Groupe est concentré sur la réalisation des synergies. Dans ce contexte, le Groupe enregistre une forte croissance de sa base d'abonnés mobiles postpayés (+82 000). Sur le segment du Fixe, le Groupe a enregistré une croissance de 41 000 nouveaux abonnés nets.

L’EBITDAaL du Groupe au 1er semestre 2022 est en croissance organique pro forma de 10,1% (+12,8% publié) à 1,58 milliard d’euros grâce notamment à l'Italie (+82 millions d'euros) et la France (+71 millions d'euros). Le cash-flow opérationnel s'améliore fortement (+44% ou 158 millions d’euros) grâce notamment à la France et dans une moindre mesure l’Italie. La priorité du Groupe en termes d’investissements reste d’étendre et de densifier la couverture de ses réseaux mobiles dans ses trois géographies, de maintenir un rythme soutenu de déploiement de la Fibre et de connecter en très haut débit ses nouveaux abonnés et entreprises clientes.

Le 20 juin, le Groupe a annoncé un accord pour la cession de 50% de son réseau FTTx en Pologne à Infravia. Cet accord, qui est dans l’attente de l’approbation des autorités locales, permettra à iliad d’accélérer son programme de convergence en Pologne et d’accompagner la digitalisation des usages des particuliers et des entreprises.

Le Groupe a par ailleurs pris des initiatives stratégiques destinées à renforcer son potentiel de croissance à moyen et long terme et à acquérir de nouvelles compétences. En Italie, nous avons signé en avril un accord de partage de réseaux dans les zones peu denses avec WindTre, destiné à accélérer le déploiement du réseau mobile d’iliad Italia. En Pologne, l’acquisition début juillet de la société Redge, un des leaders en Europe de l’Est et Centrale des technologies OTT, vient rajouter une expertise majeure au Groupe dans un domaine d’activité complexe et en forte croissance. En France, le lancement de notre partenariat commercial mi-juin avec Certideal, un des leaders français du reconditionnement de smartphones, vient renforcer notre stratégie commerciale tout en soutenant notre démarche environnementale.

A fin juin 2022, le levier financier s'établissait à 3,1x, en hausse par rapport au levier financier fin 2021 compte tenu de l’acquisition d’UPC en Pologne pour 1,55 milliard d’euros le 1er avril. Le 27 juillet, le Groupe a annoncé avoir finalisé un large programme de financement à moyen terme pour 5 milliards d’euros auprès d’un large pool de banques internationales permettant de couvrir tous les besoins du financement et notamment le paiement des fréquences 5G en Italie fin septembre.

Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « Le Groupe iliad annonce ce matin avec fierté et humilité de très bons résultats dans ses trois pays d’implantation. Fierté car nous avons su développer un modèle de croissance unique parmi les opérateurs Télécom pan-européens. Humilité car ces très bons résultats sont le résultat d’années d’investissement dans nos réseaux et dans notre politique d’innovation. Nous avons tous les atouts, notamment stratégiques et financiers, pour, malgré les aléas internationaux actuels, continuer de grandir.»

Principaux indicateurs opérationnels1 au 30.06.2022

France (chiffres en milliers sauf exceptions) T2 2022 T1 2022 Var. sur 3 mois Nombre d’abonnés mobiles 13 858 13 738 +120 - Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 9 712 9 479 +233 - Dont Forfait Voix 4 146 4 258 -112 Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit1 7 048 6 981 +67 - Dont Fibre 4 216 4 012 +204 Taux d'adoption de la Fibre 59,8% 57,5% +2,3 pts Prises raccordables en Fibre (millions) 28,6 27,1 +1,5 Nombre total d’abonnés France 20 906 20 719 +187 T2 2022 T2 2021 Var. sur 12 mois ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €) 33,4 32,7 +2,1% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €) 11,5 10,9 +5,7% Italie (chiffres en milliers) T2 2022 T1 2022 Var. sur 3 mois Nombre d’abonnés mobile 9 082 8 825 +257 Nombre d’abonnés Très Haut Débit 68 Nd Nd Nombre total d’abonnés Italie 9 150 8 825 Nd Pologne (chiffres en milliers sauf exceptions) T2 2022 T1 2022 (pro forma UPC) Var. sur 3 mois Nombre d’abonnés mobiles actifs2 12 694 12 614 +81 - Dont Forfaits 8 788 8 706 +82 - Dont Prépayés 3 906 3 908 -2 Nombre d’abonnés Fixes 1 916 1 875 +41 Nombre total d’abonnés Pologne 14 611 14 489 +122 T2 2022 T2 2021 Var. sur 12 mois ARPU Mobile facturé aux abonnés (en PLN) 29,0 28,2 2,7%

1 Voir glossaire

2 Les statistiques depuis fin février 2022 sont inflatées par la distribution de cartes SIM gratuites en mesure de soutien aux réfugiés ukrainiens

Chiffre d'affaires du 1er semestre / 2ème trimestre 2022

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 30 juin 2022 et au 30 juin 2021.

En millions d'euros S1 2022 S1 2021 Var (%) T2 2022 T2 2021 Var (%) Chiffre d'affaires consolidé 4 024 3 722 8.1% 2 090 1 875 11.4% Chiffre d'affaires Services Groupe 3 756 3 478 8.0% 1 955 1 759 11.1% Chiffre d'affaires Equipements Groupe 276 252 9.6% 140 122 15.0% Eliminations Groupe (6) (5) 24.3% (4) (3) 18.0% Chiffre d'affaires France 2 710 2 542 6.6% 1 370 1 280 7.1% - Services 2 611 2 467 5.8% 1 322 1 246 6.1% - Equipements 101 79 27.9% 50 36 39.0% - Eliminations (3) (4) -26.2% (1) (2) -38.3% Chiffre d'affaires Italie 442 383 15.4% 228 195 16.8% - Services 440 380 15.7% 227 194 17.4% - Equipements 2 3 -21.5% 0 1 -78.0% Chiffre d'affaires Pologne 879 801 9.7% 495 404 22.7% - Services 705 631 11.8% 405 319 27.1% - Equipements 174 171 1.7% 90 85 6.1%

EUR/PLN: 4,6354 au S1 22 et 4,5374 au S1 2021

Principaux indicateurs financiers du 1er semestre 2022

En millions d'euros S1 2022 S1 2021 Var (%) Chiffre d'affaires Groupe 4 024 3 722 8,1% Dont France 2 710 2 542 6,6% Dont Italie 442 383 15,4% Dont Pologne 879 801 9,7% Eliminations Groupe -6 -5 71,7% EBITDAaL Groupe 1 577 1 398 12,8% Dont France 1 091 1 019 7,0% Dont Italie 87 6 Ns Dont Pologne 399 373 7,1% Capex Groupe1 1 020 1 036 -1,6% Dont France 716 771 -7,2% Dont Italie 198 201 -1,7% Dont Pologne 107 64 65,7% Cash-Flow opérationnel Groupe (EBITDAaL – Capex) 557 362 54,1% Dont France 375 248 51,0% Dont Italie -110 -195 -43,5% Dont Pologne 293 309 -5,2% Résultat net 639 239 167,7% 30/06/2022 31/12/2021 Variation Dettes nettes 10 031 8 012 +2 019 LTM2 EBITDAaL 3 259 2 949 +310 Levier d'endettement (LTM EBITDAaL) 3,1x 2,7x 0,4x

EUR/PLN: 4,6354 au S1 22 et 4,5374 au S1 2021

(1) Hors paiement de fréquences

(2) LTM : douze derniers mois

Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

Nombre d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre TV Box ou une offre Haut et Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.

Taux d'adoption de la Fibre : ratio entre le nombre d'abonnés FTTH et le nombre d'abonnés Haut et Très Haut Débit

Le rapport semestriel est disponible en ligne (en anglais uniquement) sur www.iliad.fr

