BONDS : Iliad a émis un Schuldschein de 500 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur télécoms Iliad a annoncé mercredi avoir émis un Schuldschein, un placement privé de droit allemand, d'un montant total de 500 millions d'euros, "représentant la troisième plus grande transaction sur ce marché depuis ce début d'année", et comprenant trois tranches en euros, avec des maturités de 4, 5 et 7 ans, à taux fixes et variables. "Cette opération a rencontré un vif succès en étant sursouscrite, ce qui a permis au groupe d'augmenter le volume final émis, par rapport à une annonce initiale de 300 millions d'euros", a souligné l'opérateur dans un communiqué. Iliad indique être le premier emprunteur sur ce marché à proposer une clause d'extension de 6 et/ou 12 mois, adossée à sa tranche à 5 ans, "lui conférant ainsi une flexibilité accrue sur le profil de maturité de sa dette". "Cette émission permet au groupe de tirer avantage de conditions de marché très favorables avec des marges de crédit de 4, 5 et 7 ans respectivement de 1,15%, 1,40% et 1,70%, sur les tranches fixes et variables", a ajouté Iliad.

(echalmet@agefi.fr) ed: FXS

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2021 12:35 ET (16:35 GMT)