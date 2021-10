Iliad : DISNEY+ désormais disponible sur Freebox Delta avec Player Devialet

Dès aujourd'hui, les abonnés (actuels et nouveaux) Freebox Delta avec Player Devialet ainsi que les abonnés Freebox One ont accès en option à Disney+ directement via leur Freebox, et bénéficient d'une offre exceptionnelle avec 6 mois inclus, puis 8,99€/mois, sans engagement.

Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour les films et les contenus des marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, mais aussi de Star, son monde de divertissement généraliste.

Disney+ est une plateforme sans publicité avec une grande variété de longs- métrages originaux, de documentaires, de séries en prises de vues réelles et animées et de courts métrages, en plus d'un accès sans précédent à son incomparable catalogue de films et de contenus TV des studios du groupe Disney.

Disney+ est la plateforme exclusive pour les contenus de l'ensemble des studios Walt Disney, et dans le monde de Star, ceux des studios 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures et plus encore.

Avec Disney+, il y en a pour tous les goûts, des dernières séries très attendues telles que Star Wars : Visions ou What If ?... ou les nouvelles séries, du monde de Star : Y, le dernier homme et Only murders in the building.

Un service accessible n'importe où … à la maison ou en déplacement !

Les abonnés Freebox peuvent accéder à l'intégralité des contenus Disney+, sur leur télévision connectée au Player Free Devialet ou à la Freebox One ainsi que sur leurs terminaux portables (mobiles, tablettes, consoles de jeux...) avec un accès jusqu'à 4 écrans en simultané. Ils peuvent créer jusqu'à sept profils différents par compte, dont certains peuvent être réservés aux moins de sept ans.

Et pour profiter encore mieux de Disney+, les utilisateurs peuvent emporter avec eux leurs séries, émissions et films préférés et bénéficier du téléchargement illimité sur dix appareils mobiles distincts à la fois.

2/3