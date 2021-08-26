Connexion
E-mail
Mot de passe
Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Iliad
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ILD   FR0004035913

ILIAD

(ILD)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Iliad : Le CA recommande d'apporter les actions à l'offre

26/08/2021 | 08:37
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

26 août (Reuters) - Iliad SA publie jeudi sa réponse au projet d'offre publique d'achat simplifiée lancé par son premier actionnaire, Xavier Niel:

* ILIAD - LOFFRE SERA OUVERTE PENDANT UNE PÉRIODE DE DOUZE (12) JOURS DE NÉGOCIATION

* ILIAD - HOLDCO OFFRE DACQUÉRIR EN NUMÉRAIRE LA TOTALITÉ DES ACTIONS DE ILIAD AU PRIX UNITAIRE DE 182 EUROS

* ILIAD - LOFFRE VISE LA TOTALITÉ DES 107.028 ACTIONS SUSCEPTIBLES DÊTRE ÉMISES AU RÉSULTAT DE LEXERCICE DES OPTIONS

* ILIAD - L'OFFRE PORTE SUR LA TOTALITÉ DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ NON DÉTENUES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, PAR L'INITIATEUR ET LES SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES PAR LE FONDATEUR

* ILIAD - BNP PARIBAS, CRÉDIT AGRICOLE CIB ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, EN QUALITÉ D'ÉTABLISSEMENTS GARANTS, GARANTISSENT LA TENEUR ET LE CARACTÈRE IRRÉVOCABLE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'INITIATEUR DANS LE CADRE DE L'OFFRE

* ILIAD - L'OFFRE, ÉTANT RÉALISÉE SELON LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 233-1 ET SUIVANTS DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LAMF, ELLE NE SERA PAS RÉ-OUVERTE À LA SUITE DE LA PUBLICATION DU RÉSULTAT DÉFINITIF DE LOFFRE Texte original sur Eikon


© Reuters 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur ILIAD
08:37ILIAD : Le CA recommande d'apporter les actions à l'offre
RE
08:21ILIAD : Communiqué relatif au dépôt d'un projet de note d'information établ...
PU
08:05ILIAD : Communiqué relatif au dépôt d'un projet de note d'information établi par..
GL
06:16Facebook pourrait lancer un portefeuille numérique
AW
06:00Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS
RE
25/08Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS
RE
24/08Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS
RE
16/08Small Caps - Les derniers choix des stars de la gestion
13/08BOUYGUES : plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du vendredi 13 août 2021
AO
13/08MARTIN BOUYGUES : Bouygues, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du vendre..
AO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ILIAD
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 7 605 M 8 945 M -
Résultat net 2021 565 M 665 M -
Dette nette 2021 7 977 M 9 382 M -
PER 2021 21,6x
Rendement 2021 1,56%
Capitalisation 10 639 M 12 500 M -
VE / CA 2021 2,45x
VE / CA 2022 2,43x
Nbr Employés 15 100
Flottant 19,7%
Graphique ILIAD
Durée : Période :
Iliad : Graphique analyse technique Iliad | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ILIAD
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 17
Dernier Cours de Cloture 182,00 €
Objectif de cours Moyen 172,29 €
Ecart / Objectif Moyen -5,34%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nicolas Emmanuel Jaeger Group Chief Financial Officer & Senior VP
Xavier B. Niel Chairman
Virginie Calmels Independent Non-Executive Director
Bertile Burel Independent Non-Executive Director
Céline Lazorthes Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ILIAD8.27%12 500
VERIZON COMMUNICATIONS-5.67%227 748
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.19.82%145 705
CHINA MOBILE LIMITED10.29%133 420
DEUTSCHE TELEKOM AG24.47%103 754
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION9.68%95 827