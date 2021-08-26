Iliad : Le CA recommande d'apporter les actions à l'offre

26 août (Reuters) - Iliad SA publie jeudi sa
réponse au projet d'offre publique d'achat simplifiée lancé par
son premier actionnaire, Xavier Niel:
* ILIAD - LOFFRE SERA OUVERTE PENDANT UNE PÉRIODE DE DOUZE
(12)
JOURS DE NÉGOCIATION
* ILIAD - HOLDCO OFFRE DACQUÉRIR EN NUMÉRAIRE LA TOTALITÉ
DES
ACTIONS DE ILIAD AU PRIX UNITAIRE DE 182 EUROS
* ILIAD - LOFFRE VISE LA TOTALITÉ DES 107.028 ACTIONS
SUSCEPTIBLES DÊTRE ÉMISES AU RÉSULTAT DE LEXERCICE DES
OPTIONS
* ILIAD - L'OFFRE PORTE SUR LA TOTALITÉ DES ACTIONS DE LA
SOCIÉTÉ
NON DÉTENUES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, PAR L'INITIATEUR ET
LES SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES PAR LE FONDATEUR
* ILIAD - BNP PARIBAS, CRÉDIT AGRICOLE CIB ET SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE, EN
QUALITÉ D'ÉTABLISSEMENTS GARANTS, GARANTISSENT LA TENEUR ET LE
CARACTÈRE IRRÉVOCABLE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'INITIATEUR DANS
LE CADRE DE L'OFFRE
* ILIAD - L'OFFRE, ÉTANT RÉALISÉE SELON LA PROCÉDURE
SIMPLIFIÉE,
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 233-1 ET SUIVANTS DU
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LAMF, ELLE NE SERA PAS RÉ-OUVERTE À LA
SUITE DE LA PUBLICATION DU RÉSULTAT DÉFINITIF DE LOFFRE
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