Iliad : Les contenus TV désormais disponibles sur mobiles et iPad avec l'ap...

Sur mobile android : depuis le Playstore: saisir «OQEE by Free» et télécharger l'application.

Sur iPhone et iPad (à partir d'iOS 11) : Depuis l'Apple store, saisir "OQEE by Free" et télécharger l'application. L'application est disponible à partir d'iOS 11.

Apple : https://apps.apple.com/fr/app/oqee-by-free/id1542614107

Playstore : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.oqee.androidmobile

Pour l'assistance liée à l'application OQEE, rendez-vous sur le site assistance.oqee.tv.

Offre réservée aux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta sur smartphone compatible (téléchargement de l'application depuis App Store ou Google Play et création d'un compte nécessaires) : bouquets OQEE by Free (voir liste des chaînes susceptible d'évoluer sur free.fr). Freebox Replay (= service de télévision de rattrapage) : accès à une sélection de programmes. Start over (= reprendre depuis le début) : sous réserve de disponibilité des programmes et des chaînes. 100h d'enregistrement, au-delà 0,02€/h/mois. Sous réserve de disponibilité des programmes et des chaînes. En cas de résiliation, l'accès aux programmes enregistrés est supprimé. Les connexions à l'internet mobile liées à l'usage de l'application sont facturées ou décomptées du forfait mobile.

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, Free est un opérateur Fixe et Mobile Très Haut Débit français, qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Il comptait, à fin mars 2021, plus de 20 millions d'abonnés particuliers (13,4 millions d'abonnés Mobiles et 6,8 millions d'abonnés Fixes). Free est une filiale du Groupe iliad, créé en France au début des années 90 et aujourd'hui présent en Italie sous la marque iliad, et en Pologne sous la marque Play. En mars 2021, le Groupe iliad a par ailleurs lancé en France son activité dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro.

