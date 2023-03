Iliad: bénéfice net en hausse de 44,1% en 2022

Paris (awp/afp) - Le groupe télécoms Iliad a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 44,1% en 2022, à 758 millions d'euros (autant en francs suisses), notamment grâce à ses performances en Italie, Pologne et France, et à la conquête de 2,7 millions de nouveaux abonnés sur l'année.

Le groupe de Xavier Niel, retiré de la cote, a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 8,37 milliards d'euros, en croissance de 10,3% sur un an, dépassant l'objectif de 8 milliards d'euros de revenus annoncé l'an dernier.

"Dans un contexte d'hyperinflation et de concurrence acharnée, nos résultats économiques sont très solides dans nos trois pays", a souligné jeudi son directeur général Thomas Reynaud.

"On est désormais le 6e opérateur européen en termes de taille avec 46 millions d'abonnés", a-t-il clamé lors d'une conférence téléphonique, ajoutant que la "stratégie de convergence" qui a permis au groupe de devenir opérateur fixe et mobile en Italie et en Pologne, en plus de la France, "va permettre de nourrir la croissance des prochaines années".

"On souhaite (aussi) adresser dans nos trois pays le marché à destination des entreprises. En France, on génère déjà 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en trois ans et demi (d'activité). Les initiatives vont se multiplier en Pologne et en Italie", a-t-il annoncé.

Avec 255'000 nouveaux abonnés nets sur le fixe et 607'000 nouveaux abonnés nets sur le mobile, Free revendique la place de "leader des recrutements de nouveaux abonnés en France" en 2022.

En Italie, la maison mère de Free a aussi enregistré un gain de 1,171 million d'abonnés sur le mobile et le fixe en un an, alors qu'il vient de lancer son offre sur le fixe.

"Si jamais il y a un mouvement de consolidation en Italie, nous souhaitons y participer", a indiqué Thomas Reynaud.

Dans ce pays, Iliad avait fait une offre de rachat sur Vodafone Italia en février 2022, dans un contexte où plusieurs responsables d'opérateurs européens appellent à la consolidation du marché sur le continent pour réduire la concurrence et accroître leur rentabilité, à l'heure où ils investissent lourdement dans le déploiement de la 5G et la fibre optique.

Mais le groupe de téléphonie britannique avait rejeté l'offre à 11,25 milliards d'euros, jugeant que cette proposition n'était "pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires".

afp/rq