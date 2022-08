Iliad : croissance organique de 6,6% du CA au 2ème trimestre

iliad annonce être n°1 sur les recrutements Fixe et Mobile en France, sur le 1er semestre 2022.



Le Groupe iliad enregistre au 2ème trimestre 2022, comme au 1er trimestre une forte croissance de son parc d'abonnés. En France, Free a terminé 1er en termes de recrutement de nouveaux abonnés sur le Fixe (+67 000 nouveaux abonnés) et affiche une belle performance sur le Mobile (+120 000 nouveaux abonnés nets, dont 233 000 nouveaux abonnés 4G/5G).



La croissance organique pro forma du chiffre d'affaires Groupe atteint ainsi 6,6% au 2ème trimestre et 7,8% hors impacts réglementaires en Pologne. Les ventes progressent de 7,1% en France, de 16,8% en Italie et de 1,8% en Pologne.



L'EBITDAaL du Groupe est en croissance organique pro forma de 10,1% au 1er semestre 2022 (+12,8% publié) à 1,58 milliard d'euros grâce notamment à l'Italie (+82 millions d'euros) et la France (+71 millions d'euros).



