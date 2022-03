Iliad : l'UE autorise l'acquisition de UPC Polska

La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition de UPC Polska - filiale de Liberty Global basée en Pologne - par Iliad.



UPC Polska est une entreprise de télécommunication qui fournit des services de téléphonie fixe, de télévision et de téléphonie mobile, tandis que Iliad, filiale du groupe Xavier Niel, est active sur les marchés polonais de la téléphonie mobile, d'internet fixe et de la télévision payante à travers sa filiale P4 sp. z o.o. (' P4 ').



La Commission a conclu que l'acquisition ne posait ' pas de problème de concurrence ', compte tenu du fait que l'opération donne lieu à des chevauchements horizontaux mineurs et que les chevauchements verticaux n'entraînent pas de risque de verrouillage de l'accès au marché de gros du réseau mobile.





