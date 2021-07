Iliad : A suivre aujourd'hui

Iliad a émis un Schuldschein (placement privé de droit allemand) d’un montant total de 500 millions d’euros, représentant la troisième plus grande transaction sur ce marché depuis ce début d’année, et comprenant trois tranches en euros, avec des maturités de 4, 5 et 7 ans, à taux fixes et variables. L'opération a été sursouscrite, permettant à l'opérateur d’augmenter le volume final émis, par rapport à une annonce initiale de 300 millions d’euros.



Cette émission permet à Iliad de tirer avantage de conditions de marché très favorables avec des marges de crédit de 4, 5 et 7 ans respectivement de 1,15%, 1,40% et 1,70%, sur les tranches fixes et variables. Par ailleurs, cela permet au Groupe de renforcer sa liquidité, tout en diversifiant ses sources de financement et en élargissant sa base d'investisseurs.