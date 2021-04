Iliad : BrutX, la nouvelle plateforme de SVOD disponible dès aujourd'hui su...

Dès aujourd'hui, les abonnés Freebox peuvent ainsi retrouver des séries exclusives comme Veneno des producteurs de La Casa de Papel ou encore la nouvelle comédie Everything's gonna be okay avec Josh Thomas (Please Like me) … mais aussi des documentaires comme Cartels de Charles Villa pour plonger au plus près des Sicarios mexicains, The Cove de Louie Psihoyos, sans oublier des longs métrages comme Erin Brokovitch ou encore des films inédits comme Les Rivières de la réalisatrice française d'origine vietnamienne Mai Hua…

Sur BrutX, ceux qui font bouger les lignes et les idées prennent la parole en partageant leurs recommandations dans des playlists renouvelées régulièrement.

La toute nouvelle plateforme de streaming BrutX est disponible dès aujourd'hui sur Freebox (canal 133) pour les abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et Pop1. Le service est accessible sans engagement au tarif de 4,99€/mois.

