Iliad : Cessation du contrat de liquidité existant et mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec EXANE BNP PARIBAS

Communiqué de presse

Paris le 1er juillet 2021





Cessation du contrat de liquidité existant et mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec EXANE BNP PARIBAS

iliad (ISIN FR0004035913) annonce qu'il a signé avec EXANE BNP PARIBAS un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires admises aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 portant renouvellement de l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. Ce nouveau contrat de liquidité d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de douze mois, prend effet à compter de ce jour, 1er juillet 2021. Ainsi, EXANE BNP PARIBAS se substitue à Natixis ODDO BHF, qui était opérateur du contrat de liquidité iliad depuis le 1er juillet 2019. La résiliation par iliad du contrat de liquidité confié à Natixis ODDO BHF fait suite au souhait d’iliad de changer de prestataire de services d’investissement pour l’animation du marché et la gestion de son contrat de liquidité.

Sur la période du 1er janvier au 1er juillet 2021, il a été exécuté, au titre du contrat de liquidité conclu avec Natixis ODDO BHF, un total de 1 502 transactions à l’achat et 1 386 transactions à la vente. Ceci représente à l’achat 102 255 titres (15 445 433,40€) et à la vente 90 512 titres (13 772 935,23€).

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat de liquidité conclu avec Natixis ODDO BHF, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

o 38 374 titres iliad

o 931 056,4 euros

Il est précisé, qu’en application du contrat de liquidité conclu avec Exane BNP PARIBAS, les situations ou les conditions conduisant à sa suspension ou à sa cessation sont les suivantes :

- Suspension du contrat :

o dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF susvisée ;

o à l’initiative de l’Emetteur pour la période que l’Emetteur précise ; et

o dans les situations suivantes : (i) en cas de détention d’un nombre de titres égal au maximum décidé par l’assemblée générale de l’Emetteur, compte-tenu notamment des titres déjà détenus par l’Emetteur conformément à l’article L. 225-210 du Code de commerce, (ii) en cas de cotation du titre en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’assemblée générale de l’Emetteur, (iii) en cas d’arrivée à l’échéance ou de suspension de l’autorisation de rachat d’actions par l’Assemblée générale de l’Emetteur

- Résiliation du contrat :

o par l’Emetteur, à tout moment, sans préavis,

o par l’Animateur, avec un préavis de deux semaines.

Au 1er juillet 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 30 060 titres iliad

- 1 809 959,82 €

A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte près de 15 000 collaborateurs au service de 42,7 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros en 2020. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2021, plus de 20 millions d’abonnés particuliers (13,4 millions d’abonnés mobiles et 6,8 millions d’abonnés fixes). Le 23 mars 2021, le Groupe iliad a lancé en France son activité dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est devenu le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin mars 2021 plus de 7,5 millions d’abonnés. Avec l’acquisition, en novembre 2020, de l’opérateur mobile polonais Play, le Groupe iliad est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d’abonnés (hors M2M). iliad est coté sur Euronext Paris (symbole ILD).

Pour en savoir plus

www.iliad.fr

Pour nous suivre

Twitter @GroupeIliad

LinkedIn Free Groupe iliad

Contacts

Relations Investisseurs : ir@iliad.fr

Relations Presse : presse@iliad.fr

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

Pièce jointe