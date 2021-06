Iliad : Free proposera prochainement ses offres commerciales sur les réseau...

A propos de TDF

Opérateur d'infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF apporte à ses clients une expertise métier, un mix technologique unique et innovant ainsi qu'une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, de relier partout, plus vite, grâce à son parc de 19 000 sites, les territoires et les Français.

A propos de Free

Free, filiale du Groupe iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est àl'origine de nombreuses innovations sur le marché́de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d'abonnés en France (dont 6,8 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d'abonnés mobiles au 31/03/2021). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 7,5 millions d'abonnés au 31 mars 2021. Avec l'acquisition de l'opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d'abonnés (hors M2M).

