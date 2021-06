Iliad : La Fibre Free désormais accessible sur le réseau Yvelines Fibre

A propos de Free

Free, filiale du Groupe iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché́de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d'abonnés en France (dont 6,8 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d'abonnés mobiles au 31/03/2021). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 7,5 millions d'abonnés au 31 mars 2021. Avec l'acquisition de l'opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d'abonnés (hors M2M).

À propos de Yvelines Fibre

Le déploiement, l'exploitation et la commercialisation du réseau FTTH (Fiber To The Home) en zone peu dense ont été confiés à Yvelines Fibre, filiale à 100% de TDF, suite à l'Appel à Manifestation d'Engagement d'Investir (AMEI) lancé en 2017 par le Département. Depuis 40 ans, TDF est un acteur majeur français de la diffusion audiovisuelle et de l'aménagement numérique du territoire.

Le réseau de fibre optique déployé sur les communes rurales yvelinoises s'inscrit dans la politique d'aménagement numérique du territoire qui, par la complémentarité des initiatives publiques et privées, ambitionne de raccorder par la technologie FTTH tous les foyers et entreprises du département au Très Haut Débit à l'horizon 2021.

Offre Fibre soumise à conditions, sous réserve d'éligibilité et de raccordement effectif du domicile de l'abonné. Voir conditions et éligibilité sur free.fr.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l'opérateur d'immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d'achèvement.

AMII : Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement.

Frais de mise en service : 49€. Frais de résiliation : 49€.

1Technologie Fibre 10G-EPON, débits maximum théoriques 8 Gbit/s en réception et 700 Mbit/s en émission, sous réserve d'équipements compatibles.

1033 : appel et service gratuits

Les abonnés dégroupés Freebox ADSL éligibles à l'offre Fibre Free seront contactés par Free pour leur proposer la migration avec l'intervention d'un technicien à leur domicile. Cette intervention de raccordement en fibre optique se fait sans frais pour l'abonné.