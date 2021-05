Iliad : Le plus grand réseau 5G de France s'étend à Poitiers

Où trouver le Forfait Free 5G ?

>Sur le site mobile.free.fr

>Dans l'une des 127 boutiques Free ou sur les Bornes Free : voir la carte ici.

La carte de couverture réseau mobile est accessible sur mobile.free.fr/couverture/

A propos de Free

Free, filiale du Groupe iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché́de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d'abonnés en France (dont 6,8 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d'abonnés mobiles au 31/03/2021). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 7,5 millions d'abonnés au 31 mars 2021. Avec l'acquisition en novembre 2020 de l'opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d'abonnés (hors M2M).

*Free : le plus grand réseau 5G en France métropolitaine en nombre de sites 5G en service 8 798 sites 700 MHz/3,5 GHz (dont 1 007 sites 3,5 GHz) en France métropolitaine au 30/04/21. Voir observatoire du déploiement 5G ARCEP du 18 mai 2021, consultable sur arcep.fr.

5G en France Métropolitaine en zones couvertes et avec mobile 5G (en cours de déploiement : 3,5 GHz et 700 MHz). Couverture détaillée et mobiles compatibles sur mobile.free.fr

Offre soumise à conditions. Forfait Free (activation 5G nécessaire dans l'Espace Abonné) : Internet

mobile en France métropolitaine, pour les non abonnés Freebox : 150 Go avec mobile 5G ou 4G, 3 Go

en 3G avec mobile 3G ; pour les abonnés Freebox : 5G et 4G/4G+ illimitée et 150 Go en 3G avec mobile 5G, 4G+/4G illimitée et 150 Go en 3G avec mobile 4G+/4G, 3 Go en 3G avec mobile 3G. Débit réduit au- delà des 150 Go/3 Go. SIM/eSIM 10€. Tarif Abonné Freebox Pop : réduction de 10€/mois sur un seul Forfait Free. Tarif Abonné Freebox (hors abonnés Freebox Pop) : réduction de 4€/mois jusqu'à quatre Forfaits Free. Réductions réservées aux abonnés Freebox, dans le cadre de l'offre multi-lignes (même RIB et même adresse). Perte des réductions en cas de résiliation du Forfait Freebox Pop/Freebox.

Kit main-libre recommandé.