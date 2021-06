Iliad : offre Fibre Free sur un RIP des Alpes Maritimes

Iliad annonce que son offre Fibre Free devient accessible pour les habitants des Alpes-Maritimes desservis par le Réseau d'Initiative Publique La Fibre 06 by Altitude Infra, la proposant à 19.000 logements répartis sur 21 communes.



D'ici trois mois, Free sera présent sur 100% des logements déjà déployés par le Réseau d'Initiative Publique. A terme, 78.000 logements seront éligibles aux offres Fibre Free, précise l'opérateur télécoms.



Les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles pour 650.000 logements sur les agglomérations de Nice, Menton, Cannes, Antibes et Cagnes sur Mer. Au total, dans les Alpes-Maritimes, ce sont 669.000 foyers qui sont aujourd'hui éligibles à la Fibre Free.



