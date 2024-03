Iliad est le 2e fournisseur français d'accès à l'Internet haut débit. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de télécommunications fixes (46,2%) : prestations d'accès à Internet (13,7 millions d'abonnés ADSL à fin 2020, sous la marque Free et Alice), de téléphonie fixe (One.Tel et Iliad Telecom), de diffusion de contenus audiovisuels par l'ADSL, d'hébergement de sites (Online.net ; n° 2 français), d'enregistrement de noms de domaine, etc. En outre, le groupe propose des prestations de services d'annuaires et de courtage d'assurance (Assunet.com) ; - prestations de télécommunications mobiles (53,8%) : prestations de téléphonie mobile (36 millions d'abonnés à fin 2020, dont 13,4 millions en France, 15,4 millions en Pologne et 7,2 millions en Italie) et vente de terminaux. La répartition géographique du CA est la suivante : France (85,1%), Italie (11,5%) et Pologne (3,4%).

Secteur Services intégrés de télécommunications