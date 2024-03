Iliad : vise un CA de 10 MdsE sur l'exercice 2024

La croissance du chiffre d'affaires Groupe a atteint 10,4% à 9,24 milliards d'euros en 2023 et 11,3% au 4ème trimestre. En France, le Groupe enregistre au 4ème trimestre la plus forte croissance de son chiffre d'affaires depuis 9 ans (+9,9%) et franchit pour la 1ère fois la barre des 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires.



En Italie, le chiffre d'affaires progresse de 14,5% sur l'année et de 19,9% au 4ème trimestre et franchit la barre symbolique du milliard d'euros. La Pologne enregistre une croissance de son chiffre d'affaires (en euros) de 13,1% en 2023 à 2,2 milliards d'euros.



L'EBITDAaL 2023 du Groupe, qui s'élève à 3,44 milliards d'euros, est en hausse de 4,2% (2,1% en organique pro forma).



Le Free Cash-Flow opérationnel du Groupe progresse de 22,6% en 2023 à 1,43 milliard d'euros, soit une hausse de 264 millions d'euros sur 12 mois.



' Le Groupe a l'ambition, en 2024, d'atteindre un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros et de devenir le 5ème opérateur mobile européen ' indique la direction.



