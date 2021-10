URW: Xavier Niel franchit les 20% du capital

Paris (awp/afp) - Le patron d'Iliad et milliardaire français Xavier Niel détient désormais 23,24% du capital d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW), géant des centres commerciaux, sans avoir l'intention d'en prendre le contrôle, selon un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) publié vendredi.

Le fondateur d'Iliad a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse "indirectement par l'intermédiaire des sociétés par actions simplifiées Rock Investment et NJJ Market qu'il contrôle, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de la société et détenir indirectement 32.206.982 actions, soit 23,24% du capital".

M. Niel détenait jusqu'à présent 13,55% du capital et envisage de poursuivre ses achats "en fonction des conditions de marché", détaille l'AMF.

Xavier Niel avait mené avec Léon Bressler, ancien PDG de 1992 à 2006, une fronde d'actionnaires contre la précédente direction du groupe, plaidant pour un changement radical de stratégie.

Ils mettaient en cause le rachat en juin 2019 du géant anglo-saxon Westfield pour plus de 20 milliards d'euros, qui a endetté la foncière, et réclamaient la cession des centres acquis aux Etats-Unis à cette occasion.

Une fronde couronnée de succès avec l'arrivée à la tête du conseil de surveillance de Léon Bressler et à la présidence du directoire de Jean-Marie Tritant, en fin d'année 2020.

A cette occasion, M. Niel avait fait son entrée au conseil de surveillance d'URW.

UWR, qui possède le forum des Halles et près d'une centaine d'autres centres en Europe comme aux États-Unis, a été plombé depuis le début de la crise du Covid-19 par les divers épisodes de confinement décrétés dans le monde.

Au premier semestre 2021, son chiffre d'affaires a plongé de 26,2% à 785 millions d'euros. Son bénéfice net récurrent, indicateur de référence du secteur immobilier, a chuté de presque 30% à 472 millions.

afp/lk