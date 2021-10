iliad : Free présent sur tous les réseaux Fibre du Calvados

iliad annonce que Free a désormais ouvert la commercialisation de ses offres Fibre sur les Réseaux d'initiative publique (RIP) du Calvados (154 000 foyers éligibles dans 250 communes) et de la Côte Fleurie (5000 logements dans 5 communes).



D'ici la fin de l'année, Free sera présent sur l'ensemble de communes déployées par le RIP du Calvados, soit plus de 300 communes. Quant au RIP Côte Fleurie, Free prévoit d'être présent sur l'ensemble des logements desservis dans les prochains mois.



Les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles sur 100% de l'agglomération de Caen, soit 144 000 logements.

La Fibre Free est donc disponible sur tous les réseaux FTTH du département, soit plus de 300 000 logements.





