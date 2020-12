Bretagne Très Haut Débit : Free rejoint le réseau public breton en tant qu'opérateur commercial

A ce titre, Loïg Chesnais-Girard, Président de Mégalis Bretagne, Bénédicte Javelot, Directrice Executive Orange Wholesale France, intervenant au nom de la société THD Bretagne, et Maxime Lombardini, Vice-Président d'iliad (maison-mère de Free) ont signé ce jour le protocole d'accord officialisant l'arrivée de Free, en tant qu'opérateur commercial sur le réseau public breton de fibre optique. A travers cet accord, Mégalis Bretagne et Free confirment également leur volonté d'être des partenaires pour assurer la qualité du réseau pendant les quarante prochaines années.

Le projet Bretagne Très Haut Débit a pour objectif de déployer la fibre optique à 1,4 million de foyers, entreprises et sites publics. La Région et des collectivités bretonnes ont confié la maîtrise d'ouvrage du projet à Mégalis Bretagne pour la construction du réseau public régional en fibre optique, et à THD Bretagne, filiale d'Orange, l'exploitation et la commercialisation du réseau. Après Orange fin 2016, Bouygues Telecom en 2018 et SFR en 2019, c'est au tour de Free de pouvoir annoncer sa venue sur le réseau public breton.

assurer la présence de Free sur chacun des NRO (Nœud de Raccordement Optique) que compte la région. En attendant, les habitants desservis pas ce réseau peuvent se rendre sur le site https://www.free.fr/freebox/fibre-optique/pour suivre l'état d'avancement de ce déploiement et être tenus informés directement en remplissant le formulaire d'intérêt en ligne.

Dans les prochaines années, Free commercialisera l'ensemble des prises Fibre qui seront déployées par le RIP soit 1,4 million de logements. Free rappelle que son offre Fibre est déjà présente en Zones Très Denses (ZTD) comme Rennes et en Zones Moyennement Denses privées (AMII).

Pour Loïg Chesnais-Girard,« L'arrivée de Free vient compléter l'offre déjà disponible sur le réseau public breton de fibre optique. C'est une bonne nouvelle pour les Bretonnes et Bretons qui attendent l'arrivée du très haut débit. Cette venue reflète aussi l'attractivité du réseau avec désormais la présence des 4 grands fournisseurs d'accès internet grand public. »

Pour Maxime Lombardini « Nous nous réjouissons de proposer prochainement notre offre Fibre aux Bretons qui l'attendent avec impatience et de fournir ainsi une connectivité encore meilleure, si nécessaire dans le contexte actuel. Cet accord s'inscrit dans la continuité de notre stratégie de déploiement pour étendre notre réseau Fibre qui couvre aujourd'hui plus de 18 millions de prises sur toute la France et offrir les mêmes offres au même prix partout sur le territoire y compris dans les zones moins denses ».

Pour Bénédicte Javelot : « Orange, à travers sa filiale THD Bretagne, assure avec succès depuis la mi- octobre 2016, la commercialisation du Réseau d'Initiative Publique Breton en fibre optique auprès des Fournisseurs d'Accès Internet. Après celles d'Orange, de Bouygues Télécom et de SFR, L'arrivée de Free marque une nouvelle étape de ce succès et conforte la démarche engagée par la Région et les collectivités bretonnes pour étendre la couverture du Très Haut Débit en Bretagne. »

A propos de Free

Free, filiale du Groupe iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d'abonnés en France (dont 6,7 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d'abonnés mobiles au 30/09/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 6,8 millions d'abonnés au 30 septembre 2020.