Centre commerciaux: URW réduit la voilure en Europe et aux USA

Paris (awp/afp) - Le géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) va vendre des actifs en Europe pour 3,2 milliards d'euros (3,5 milliards de francs suisses) d'ici fin 2022 et réduire "de manière significative" sa présence aux Etats-Unis dans un objectif de désendettement, a-t-il annoncé mercredi.

Cette nouvelle stratégie adoptée par le groupe, qui détient notamment le Forum des Halles à Paris, fait suite au renouvellement de sa direction après une fronde d'actionnaires emmenés par Léon Bressler, ancien PDG de 1992 à 2006 de la foncière, et par l'entrepreneur Xavier Niel (Iliad).

Ils avaient notamment remis en cause le rachat en juin 2019 du géant anglo-saxon Westfield pour plus de 20 milliards d'euros, qui a endetté la foncière, et réclamaient la cession des centres acquis aux Etats-Unis à cette occasion.

L'an dernier, les loyers nets collectés par URW dans ses centres commerciaux ont été en baisse de 26,4% à 1,79 milliard d'euros, selon des résultats publiés parallèlement mercredi.

Et son bénéfice récurrent ramené par action, l'indice de référence du secteur, est tombé à 7,28 euros soit une chute de 41%, notamment en raison de l'effondrement de l'activité "Congrès et Expositions", fortement touchée par les restrictions gouvernementales liés au coronavirus.

Il a annoncé par ailleurs "la suspension du dividende jusqu'à 2022".

"La réduction de l'endettement est une priorité essentielle et sera réalisée grâce à un contrôle strict des investissements, la maîtrise de nos coûts et la poursuite des cessions", a indiqué Jean-Marie Tritant, le nouveau président du directoire, cité dans le communiqué.

URW réalisera "la vente des 3,2 milliards d'euros d'actifs nécessaires pour atteindre l'objectif des 4 milliards d'euros en Europe avant la fin de 2022", a-t-il ajouté, les 800 millions restants ayant déjà été réalisés à travers la vente de bureaux.

Par ailleurs il va mettre en oeuvre "un programme visant à réduire de manière significative (l') exposition financière aux États-Unis lorsque le marché rouvrira, ce qui devrait se produire avec le rebond de l'économie américaine en 2022", a-t-il ajouté.

