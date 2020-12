Déploiement de la Fibre Optique dans l'Ain : Free rejoint le réseau public du SIEA en tant qu'opérateur commercial

Lancé en 2009, par le Syndicat Intercommunal d'Energie et d'E-communication de l'Ain (SIEA), le projet départemental de réseau en fibre optique vise à raccorder l'ensemble des foyers, entreprises et sites publics Aindinois. L'objectif est de desservir en très haut débit les 393 communes de l'Ain d'ici 2022.

A travers cet accord, le SIEA et Free confirment leur volonté d'être des partenaires pour assurer la pérennité et la qualité du réseau pour au moins les 40 prochaines années.

Réunis à Bourg-en-Bresse ce vendredi 18 décembre 2020, Maxime Lombardini Vice- Président d'iliad (Free) et Walter Martin, Président du Syndicat Intercommunal d'Energie et d'E-communication de l'Ain (SIEA) ont signé un protocole d'accord permettant à Free de proposer ses offres Fibre en tant qu'opérateur commercial aux foyers de l'Ain desservis par le Réseau d'Initiative Publique Li@in.

l'état d'avancement de la commercialisation et être tenus informés directement en remplissant le formulaire d'intérêt en ligne.

Pour suivre l'avancée du déploiement fibre, les Aindinois peuvent enregistrer leurs coordonnées sur le site http://reso-liain.fr/.

Dans les prochaines années, Free commercialisera l'ensemble des prises Fibre qui seront déployées par le réseau Li@in, soit 317 000 prises d'ici fin 2022.

Free est par ailleurs déjà présent en Zones Moyennement Denses (AMII) et commercialise 98% des logements déployés sur ces zones, soit 50 000 foyers déjà éligibles à la Fibre Free.

Walter Martin, Président du SIEA, déclare : « Le déploiement du très haut débit est devenu un service quasi universel, au même titre que l'énergie, le téléphone, la capacité à circuler, etc. Plus qu'un service, il s'agit aujourd'hui d'un droit, d'une infrastructure au même titre que l'électricité il y a 70 ans. Il prouve sa pertinence dans tous les aspects de la vie : domestique, économique, mais également pour les administrations, la formation… Sans oublier le champ de la santé, où le très haut débit joue un rôle en tant que vecteur d'accès aux soins. Enfin, le SIEA n'est pas une superstructure : il s'agit de l'outil des collectivités. Il met en œuvre les décisions, la politique des collectivités qui en sont membres en apportant de l'expertise et de la mutualisation. »

Maxime Lombardini, Vice-Présidentd'iliad (Free) : « Nous nous réjouissons de proposer prochainement notre offre Fibre aux Aindinois qui l'attendent avec impatience et de fournir ainsi une connectivité encore meilleure, si nécessaire dans le contexte actuel. C'est une vraie révolution d'apporter jusqu'à 5 Gbps partagés à des foyers qui jusque-là n'avaient que quelques dizaines de mégabits. Cet accord s'inscrit dans la continuité de notre stratégie de déploiement pour étendre notre couverture Fibre et proposer les mêmes offres au même prix partout sur le territoire y compris dans les zones moins denses. Nos offres Fibre sont disponibles pour plus de 18 millions de foyers sur toute la France. »

A propos de Free

Free, filiale du Groupe iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d'abonnés en France (dont 6,7 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d'abonnés mobiles au 30/09/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 6,8 millions d'abonnés au 30 septembre 2020. Avec l'acquisition de l'opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe devient le 6ème opérateur mobile en Europe1.

A propos du SIEA

Créé en 1950, le Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe l'ensemble des communes de l'Ain. Le SIEA est un acteur essentiel dans les domaines de l'électricité, l'éclairage public, le système d'information géographique, la maîtrise de l'énergie, le gaz et la communication électronique. Cette dernière compétence est au cœur de l'actualité du SIEA, avec le déploiement du réseau de fibre optique, Li@in, à l'échelle du territoire départemental. Au service des communes, l'action du SIEA se traduit par des services et conseils techniques, des participations financières et la réalisation d'infrastructures liées à ses compétences.

