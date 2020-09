Free-Mobipel en procès lundi à Nanterre après une vague de licenciements

NANTERRE (awp/afp) - Epinglée après une vague de licenciements pour faute grave, la direction de l'ancien centre d'appels de Free, Mobipel, devra répondre lundi devant le tribunal correctionnel de Nanterre d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise sur fond de soupçons de plan social déguisé.

Situé à Colombes (Hauts-de-Seine), ce centre s'était retrouvé sur le devant de la scène après la diffusion en septembre 2017 de l'émission Cash Investigation qui avait pointé les nombreux licenciements pour faute grave intervenus après un débrayage organisé en 2014 pour dénoncer les conditions de travail.

Au total, selon un rapport d'experts commandé par le comité d'entreprise (CE) de Mobipel, les effectifs avaient été réduits de 60% (de 711 à 287 salariés) entre juin 2014 et septembre 2017 à la suite - entre autres - de "licenciements disciplinaires massifs" dans le cadre d'une "logique de compression des effectifs non assumée".

A la barre lundi, Angélique Gérard, présidente du centre de relation abonnés d'Iliad (maison mère de Free) devra notamment répondre aux accusations d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise, notamment pour avoir omis de l'informer et de le consulter sur le choix de réduire de manière importante les effectifs.

Il est également reproché à la direction d'avoir assuré aux représentants du personnel que tous les "centres de contact étaient organisés autour du maintien global des effectifs" et d'avoir omis d'"informer et de consulter en temps utile et de manière suffisamment précise" le comité d'entreprise sur le projet de cession de Mobipel au groupe italien Comdata, en 2018.

Sollicité par l'AFP, Iliad n'a pas souhaité faire de commentaires. Le délit d'entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel est passible d'une amende de 7.500 euros.

"Ils ont tout gagné, ils n'ont pas fait de plan social, ils ont réussi à se séparer de salariés de manière massive tout en économisant et à avoir une masse salariale très basse pour que le processus de cession soit intéressant", estime Anousone Um, délégué syndical SUD.

"Beaucoup de salariés souhaitent maintenant que justice soit faite", ajoute-t-il, tout en reconnaissant que l'audience de lundi serait avant tout "symbolique".

Selon SUD, sur les 90 salariés de Mobipel qui ont contesté depuis 2013 leur licenciement pour faute grave devant les prud'hommes, 80 se sont vu octroyer chacun "entre 15 et 20.000 euros" de dommages et intérêts, et la direction n'a pas fait appel.

