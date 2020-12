COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 17 décembre 2020 Freebox : l'intégralité des contenus Disney+ accessible directement sur la télévision Disney+, le service de streaming de The Walt Disney Company (TWDC) arrive chez Free pour le plus grand bonheur de ses fans. Avec ses nombreux contenus Disney+ Originals et son large catalogue de films, séries et documentaires, Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour voir et revoir à loisir de nombreuses œuvres les plus appréciées issues des catalogues Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic… et bien plus encore ! Une offre exceptionnelle pour les abonnés Freebox Dès aujourd'hui, les abonnés (actuels et nouveaux) Freebox Pop ainsi que les abonnés Freebox Delta avec Player Pop ont accès en option au service directement via leur Freebox, et bénéficient d'une offre exceptionnelle avec 6 mois inclus, puis 6,99€/mois, sans engagement. Free est le 1er opérateur à proposer l'intégralité des contenus Disney+ directement sur la télévision via la Freebox. 1/4

Avec ce nouveau service, Free vient encore enrichir son offre de contenus proposée à ses abonnés Freebox. Un catalogue qui s'enrichit tous les mois de nouveaux contenus Disney+ Originals Les abonnés pourront découvrir les très attendus Mulan et Soul, la nouvelle pépite des Studios Pixar qui sortira le 25 décembre. Ils pourront aussi profiter des 2 saisons de la série The Mandalorian, dont le dernier épisode de la saison 2 sera disponible le vendredi 18 … Un final qui interviendra juste au moment des fêtes de fin d'année. Et pour que les fêtes de Noël soient encore plus belles, sur Disney+, les abonnés pourront également savourer des films Disney+ Original, riches en émotion comme Marraine ou Presque ou encore Safety ainsi que des longs-métrages encore inédits sur la plateforme tels que Cars 3, Star Wars : Les Derniers Jedi, Ferdinand, ou encore Né en Chine. Et plus encore… Une offre pour le plus grand bonheur de toute la famille Avec Disney+, toute la famille va pouvoir retrouver ses contenus préférés. Qu'on soit amateur de films comme la Reine des Neiges, la saga Star Wars, des Simpson, avec l'intégralité des 31 saisons, de super-héros avec l'Univers Cinématique Marvel ou encore fans de documentaires National Geographic… sur Disney+, tout le monde trouve son bonheur ! 2/4

Avec la Freebox Pop et la 4K, des contenus en qualité optimale Grâce à la 4K, les abonnés pourront profiter des séries et films du catalogue Disney+ avec une qualité d'image encore plus saisissante. S'ils sont équipés du Player Pop, ils bénéficieront d'une qualité d'image Ultra Haute Définition sublimée avec le format HDR Dolby Vision, du son Surround 5.1 pour une expérience sonore dynamique et riche*. Une offre accessible n'importe où et à toute heure Dès aujourd'hui, les abonnés Freebox peuvent accéder à l'intégralité des contenus Disney+, sur leur télévision connectée au Player Freebox Pop ou mini 4K ainsi que sur leurs terminaux portables (mobiles, tablettes, consoles de jeux...) avec un accès jusqu'à 4 écrans en simultané. Ils peuvent créer jusqu'à sept profils différents par compte, dont certains peuvent être réservés aux moins de sept ans. Et pour profiter encore mieux de Disney+, les utilisateurs peuvent emporter avec eux leurs séries, émissions et films préférés et bénéficier du téléchargement illimité sur dix appareils mobiles distincts à la fois. L'abonnement à Disney+ se fait sur l'espace abonné Free en ligne sur moncompte.free.frou depuis la télévision et le service est accessible depuis l'application Disney+ ou le canal 132 dela Freebox. Les abonnés Freebox mini 4K bénéficient également du service avec une offre sansengagement, accessible en option au prix de 6,99€/mois. 3/4

A propos de Free Free, filiale du Groupe iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boîtier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d'abonnés en France (dont 6,7 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d'abonnés mobiles au 30/09/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 6,8 millions d'abonnés au 30 septembre 2020. Avec l'acquisition de l'opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe devient le 6ème opérateur mobile en Europe.1 A propos de Disney+ Disney+, est la plateforme de streaming de référence pour les films et les contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore. Intégré au segment Disney Media and Entertainment Distribution de The Walt Disney Company, Disney+ est une plateforme sans publicité avec une grande variété de longs-métrages originaux, de documentaires, de séries en prises de vues réelles et animées et de courts métrages, en plus d'un accès sans précédent à l'incomparable catalogue de films et de contenus TV. Offres soumises à conditions, voir conditions sur free.fr* sous réserve d'équipement compatible 4K : nécessite des contenus, TV et Freebox compatibles et uniquement avec la Fibre. La résiliation prendra effet à la fin de la période de facturation en cours. Disney+ accessible en option (6,99€/mois) avec les offres Freebox Pop, Freebox Delta avec Player Pop et Freebox mini 4K. Disponible en France métropolitaine, sur TV et PC/Mac depuis www.disneyplus.comou sur tablette et smartphone via l'application Disney+. Création d'un compte auprès de Disney+ nécessaire. Voir conditions sur www.disneyplus.com.(©) 2020 Disney et ses sociétés affiliées. 6 mois inclus puis 6,99€/mois valable pour toute nouvelle souscription aux offres Freebox Pop ou Freebox Delta avec Player Pop et réservée aux non abonnés Disney+, sous réserve d'activation du service dans un délai de deux mois à compter de l'activation de la ligne Freebox. 1 En nombre d'abonnés mobiles en Europe, hors M2M. 4/4

