ILIAD : Ebitda et dividende en hausse l'an dernier

Iliad a dévoilé des résultats 2020 contrastés et annoncé une hausse de son dividende. Le groupe de télécommunication a réalisé l'an dernier un bénéfice net de 450 millions d'euros, contre 1,73 milliard. En 2019, la société avait bénéficié de produits exceptionnels. L'Ebitda a grimpé de 18% à 1,96 milliard pour un chiffre d'affaires de 5,87 milliards, contre 5,33 milliards un an plus tôt. En France, premier marché du groupe, les ventes ont progressé de 1,9% à 5 milliards. Iliad a décidé de relever son dividende à 3 euros par action après 2,6 euros en 2019.