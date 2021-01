ILIAD : vise la neutralité carbone d'ici 2035

Le Groupe Iliad a annoncé 10 engagements pour atteindre la neutralité carbone (zéro émission nette) d’ici 2035. Il prévoit ainsi d'investir 1 milliard d'euros sur 15 ans pour atteindre son objectif en France et en Italie. Pour commencer, l'opérateur télécom souhaite s'approvisionner en électricité d'origine 100% renouvelable dès cette année. Le groupe s'est également engagé à améliorer l’efficacité énergétique de ses réseaux Fixe et Mobile, de disposer de datacenters à très haute performance environnementale ou encore d'investir dans les puits de carbone.



Thomas Reynaud, DG du Groupe Iliad, a déclaré : " Les Télécoms sont un accélérateur de la transition environnementale. Et nous ne pouvons promouvoir cette transition à plein régime que si nous-mêmes sommes engagés à 100%. C'est une question de cohérence. iliad prend aujourd'hui 10 engagements forts pour atteindre la neutralité carbone sur ses émissions directes d'ici à 2035. Concrètement, nous allons mobiliser nos ressources techniques, humaines et financières avec un investissement de 1 milliard d'euros sur la période. "