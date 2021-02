Iliad : Free étend sa présence à Dunkerque

Free annonce aujourd'hui étendre sa présence sur la Communauté urbaine de Dunkerque avec un déploiement renforcé sur le Réseau d'Initiative Publique (RIP) SIVU exploité par l'opérateur d'infrastructure Fibre Covage.



L'opérateur est d'ores et déjà présent sur 100% de la zone actuellement déployée par le réseau public SIVU.



La totalité des 26 000 logements répartis sur quatre des communes de la communauté urbaine de Dunkerque (Coudekerque-Branche, Saint-Pol-sur-Mer, Cappelle-laGrande et Fort-Mardyck) peut désormais souscrire aux offres Fibre Free, assure l'opérateur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.