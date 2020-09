Iliad: Les dépenses d'investissement inquiètent le marché malgré un bon S1

Iliad recule nettement jeudi à la Bourse de Paris, la déception sur les nouvelles prévisions de cash flow libre du groupe, qui investit lourdement dans ses réseaux, contrebalançant une bonne dynamique commerciale sur le premier semestre.

Sur la fibre, la maison-mère de l'opérateur de télécommunications Free a notamment recruté 243.000 nouveaux abonnés au deuxième trimestre et compte désormais plus de deux millions de clients.

"La demande des Français pour la fibre et le succès du lancement de la Freebox Pop nous amènent à revoir à la hausse nos objectifs sur le déploiement de la fibre optique", a déclaré le directeur général, Thomas Reynaud.

Lancée au début de l'été, la nouvelle Freebox Pop a été vendue à 100.000 exemplaires, a précisé le dirigeant.

Iliad se fixe désormais comme objectifs 2,8 millions d'abonnés fibre en France en 2020 et plus de 5 millions en 2024, à comparer aux précédents objectifs de 2 millions pour cette année et 4,5 millions pour 2024.

Face à cette accélération des abonnements à la fibre, le groupe va donc devoir investir davantage, ce qui pèse sur ses prévisions de free cash flow.

Iliad table désormais sur un solde d'Ebitdaal ("Ebitda after leases") retraité des investissements en France (hors activités pour les entreprises ou B2B) supérieur à 700 millions d'euros en 2020, alors qu'il attendait encore en mai un chiffre de plus de 800 millions d'euros.

Pour 2021, la prévision a aussi été révisée en baisse, à 900 millions d'euros contre environ un milliard d'euros attendu auparavant.

A la Bourse de Paris, l'action Iliad recule de 3,81% à 171,25 euros à 12h10, après avoir gagné jusqu'à plus de 3% dans les premiers échanges.

AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ AU S1

"Le groupe a indiqué durant une conférence téléphonique qu'il prévoyait de maintenir un niveau d'investissement très élevé cette année et encore plus en 2021 alors que le consensus attendait une nette réduction", indique Stéphane Beyazian, analyste chez MainFirst.

Pour un opérateur, le coût moyen d'un raccordement à la fibre est de 300 euros par abonné contre 50 euros en moyenne dans l'ADSL.

La déception sur les prévisions de free cash flow masque une performance financière solide au premier semestre, marqué par une amélioration de la rentabilité et une hausse du chiffre d'affaires qui ont permis à Iliad d'absorber les pertes financières de plusieurs dizaines de millions d'euros liées à la crise du coronavirus.

Le chiffre d'affaires du groupe de télécoms a progressé de 6,8% à 2,78 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, dont une hausse de 1,8% en France.

L'Ebitdaal, principal indicateur de rentabilité, a augmenté de 9,4% au premier semestre, à 876 millions d'euros.

En Italie, où les revenus du groupe ont crû de 76% en dépit du contexte sanitaire difficile, Iliad est parvenu à réduire ses pertes de 22,5%, à 84 millions d'euros.

Le groupe dit vouloir lancer dans le pays ses activités fixes avant l'été 2021.

Début juin, plusieurs sources avaient indiqué à Reuters qu'Iliad était sur le point de signer un accord pour proposer une offre fixe de services internet en Italie via le réseau haut débit d'Open Fiber.

Concernant le déploiement de la 5G en France, Thomas Reynaud a indiqué jeudi lors d'une conférence de presse que son groupe n'avait pas été autorisé par les autorités françaises à déployer des équipements mobiles 5G de l'équipementier chinois Huawei à la différence de ses rivaux Bouygues Telecom (Bouygues) et SFR (Altice).

Le dirigeant a aussi déclaré qu'un passage de quatre à trois opérateurs télécoms en France n'était clairement pas d'actualité.

(Blandine Hénault, avec Gwenaëlle Barzic et Maria Trybus, édité par)