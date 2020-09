Iliad : OPA sur l'opérateur polonais Play

21/09/2020 | 07:48

Iliad fait part d'une offre publique d'achat portant sur l'opérateur de télécommunications polonais Play, pour un montant en numéraire de 39 zlotys par action (environ 2,2 milliards d'euros pour 100% du capital, et environ 3,5 milliards en valeur d'entreprise).



Le Français a conclu un accord contraignant relatif à l'acquisition d'un bloc de contrôle de 40% auprès des deux actionnaires de référence au prix unitaire de 39 zlotys, lui conférant la majorité des sièges au conseil d'administration de Play.



L'opération reste subordonnée aux autorisations réglementaires requises et sera notifiée auprès de la Commission Européenne. La période de souscription se déroulera du 19 octobre au 17 novembre et le règlement-livraison de l'offre est prévu le 25 novembre.



