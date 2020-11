Iliad S A : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Iliad a annoncé le succès de son offre publique d'achat sur l'opérateur de télécommunications polonais Play. A la clôture de l'offre publique, la maison-mère de Free détiendra 246 131 028 actions représentant 96,7% du capital et des droits de vote de Play. Le conseil d'administration de Play a été recomposé en vue de refléter cette acquisition et comprend désormais six administrateurs nommés sur proposition d'Iliad et trois administrateurs indépendants. Le règlement livraison de l'offre interviendra le 25 novembre 2020.L'offre de rachat avait été approuvée la Commission Européenne le 27 octobre dernier.