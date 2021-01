Iliad S A : Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre ILIAD et NATIXIS ODDO BHF

Communiqué

Paris, le 5 janvier 2021

Communiqué établissant le bilan semestriel

du contrat de liquidité entre ILIAD et NATIXIS ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par ILIAD à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2020, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :





18 317 titres

3 393 105.09 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

38 374 titres

931 056.4 euros

Sur la période du 30/06/2020 au 31/12/2020 ont été exécutées :

2 252 Transactions à l'achat

2 484 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

103 248 titres et 17 579 242.1 euros à l'achat

95 801 titres et 16 419 662.7 euros à la vente

A propos du Groupe iliad

Le Groupe iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,7 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 6,8 millions d’abonnés au 30 septembre 2020. Avec l’acquisition de l’opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe devient le 6ème opérateur mobile en Europe1.





Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

1 En nombre d’abonnés mobiles en Europe, hors M2M.





