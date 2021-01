Iliad S A : Le Groupe iliad annonce 10 engagements pour atteindre la neutralité carbone (zéro émission nette) d'ici 2035

Communiqué de presse

Paris, le 21 janvier 2021

Le Groupe iliad annonce 10 engagements pour atteindre la neutralité carbone (zéro émission nette) d’ici 2035

Le Groupe iliad publie aujourd’hui sa stratégie Climat, fruit de deux années de travail collectif.



Le Groupe s’est fixé d’ambitieux objectifs, déclinés en 3 temps, pour atteindre la neutralité carbone en France et en Italie : 2021, 2035, 2050.



iliad prend aujourd’hui 10 engagements et va investir 1 milliard d’euros sur 15 ans pour atteindre la neutralité carbone.

Le Groupe iliad publie aujourd’hui sa stratégie pour le climat. Elle vient concrétiser deux ans de travail, qui ont mobilisé 80 collaborateurs du Groupe autour de ses valeurs historiques : la transparence, l’efficacité, la solidarité.

Depuis près de 10 ans, le Groupe agit pour limiter l’impact de ses activités sur l’environnement. Convaincu de la nécessité d’aller plus loin aujourd’hui face à l’urgence climatique, iliad va investir 1 milliard d’euros en 15 ans pour atteindre la neutralité carbone en France et en Italie. Le Groupe ayant racheté l’opérateur mobile polonais Play fin 2020, cette stratégie ne s’applique pas encore à la Pologne, mais les travaux pour l’intégrer au Bilan Carbone du Groupe ont déjà commencé.



Une stratégie déclinée en 3 objectifs

Le Groupe s’est fixé d’ambitieux objectifs, déclinés en 3 temps, pour atteindre la neutralité carbone en France et en Italie :

dès 2021, un approvisionnement 100% d’électricité d’origine renouvelable ;



un approvisionnement 100% d’électricité d’origine renouvelable ; dès 2035 , avec 15 ans d’avance sur les Accords de Paris, 0 émission nette sur ses émissions directes 1 ;



, avec 15 ans d’avance sur les Accords de Paris, 0 émission nette sur ses émissions directes ; en 2050, 0 émission nette sur ses émissions indirectes2 les plus significatives.





Nos 10 engagements

Le Groupe prend aujourd’hui 10 engagements pour atteindre ses objectifs. Pour chaque engagement, un ou plusieurs indicateurs ont été identifiés. iliad s’engage par ailleurs à communiquer en toute transparence sur le suivi de ces indicateurs dans les décennies à venir.

Mobiliser nos ressources

n°1 Investir 1 milliard d’euros sur 15 ans pour atteindre nos objectifs

Transformer nos métiers

n°2 Améliorer l’efficacité énergétique de nos réseaux Fixe et Mobile

n°3 Disposer de datacenters à très haute performance environnementale

n°4 Renforcer la performance environnementale de nos Freebox

n°5 Mener une politique commerciale éco-responsable

n°6 Appliquer une politique d’approvisionnement responsable

n°7 Réduire les émissions de notre flotte de 4 200 véhicules

Contribuer à la neutralité carbone mondiale

n°8 Construire de nouvelles capacités d’énergies renouvelables

n° 9 Investir dans les puits de carbone

Communiquer en toute transparence

n°10 Mettre en place un suivi régulier des progrès réalisés

Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « Les Télécoms sont un accélérateur de la transition environnementale. Et nous ne pouvons promouvoir cette transition à plein régime que si nous-mêmes sommes engagés à 100%. C’est une question de cohérence. iliad prend aujourd’hui 10 engagements forts pour atteindre la neutralité carbone sur ses émissions directes d’ici à 2035. Concrètement, nous allons mobiliser nos ressources techniques, humaines et financières avec un investissement de 1 milliard d’euros sur la période. »

Pour en savoir plus

Livre Blanc "Nos engagements pour le climat" à télécharger ici



Infographie "Nos 10 engagements pour le climat" à télécharger ici



Film de présentation à visionner ici :

A propos du Groupe iliad

Le Groupe iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,7 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 6,8 millions d’abonnés au 30 septembre 2020. Avec l’acquisition de l’opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe devient le 6ème opérateur mobile en Europe3.



1 Scope 1 : les émissions directement produites à partir de sources détenues ou contrôlées par l’organisation – Scope 2 : les émissions générées par les productions d'électricité consommées par l’organisation

2 Scope 3 : les autres émissions indirectes de la chaîne d'approvisionnement, non contrôlées par l’organisation

3 En nombre d’abonnés mobiles en Europe, hors M2M.

