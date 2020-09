Iliad S A : iliad confirme sa bonne dynamique commerciale et enregistre de solides performances 0 03/09/2020 | 07:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Paris, le 03 septembre 2020 à 7h30 ILIAD CONFIRME SA BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE

ET ENREGISTRE DE SOLIDES PERFORMANCES 1er semestre 2020 :



N°1 en recrutement net d’abonnés Internet

N°1 en recrutement net d’abonnés Fibre

8% de part de marché conquise en 2 ans en Italie

97% de la population française couverte en 4G Le Groupe iliad continue sur sa lancée et enregistre au 1 er semestre 2020 des résultats commerciaux très solides .

Sur le Fixe , Free redevient le 1 er recruteur Haut et Très Haut Débit en France sur un trimestre pour la 1 ère fois depuis 7 ans.

Sur la Fibre , le Groupe reste n°1 en termes de recrutements pour le 5 ème trimestre consécutif, avec 243 000 nouveaux abonnés au 2 ème trimestre 2020 et une base qui dépasse désormais les 2 millions d’abonnés .

Sur le Mobile , le Groupe confirme son redressement commercial avec un gain net d’abonnés pour le 3 ème trimestre consécutif (+80 000 abonnés). La montée en gamme de la typologie des abonnés se poursuit, avec le recrutement de 105 000 abonnés sur les offres 4G au 2 ème trimestre.

En Italie , le Groupe compte désormais près de 6,3 millions d’abonnés Mobile . En deux ans, iliad a conquis 8% de part de marché.

. Ces résultats sont le fruit des efforts déployés par iliad dans le cadre de son plan stratégique Odyssée 2024.

Le Groupe a fortement accéléré les déploiements de ses réseaux, avec la généralisation des fréquences 700 Mhz 4G sur le Mobile et la revue à la hausse de ses objectifs de déploiement à court et moyen termes sur la Fibre.

Le succès de la Freebox Pop, lancée en juillet dernier, a permis au Groupe de renouer avec ses fondamentaux , l’innovation et la simplicité. Dans la foulée, Free a simplifié ses offres commerciales sur le Fixe.

Ces bons résultats commerciaux se retrouvent dans la performance économique solide du 1 er semestre 2020.

Le Groupe enregistre une hausse de 6,8% de son chiffre d’affaires Groupe .

La rentabilité du Groupe s’améliore, avec une forte hausse de la capacité d’autofinancement en France et une réduction des pertes en Italie.

Le Groupe a absorbé les pertes financières liées à la crise Covid-19 , qui s’élèvent au total à plusieurs dizaines de millions d’euros.



iliad reste un employeur dynamique avec, au cours du 1 er semestre 2020, le recrutement de plus de 1 000 collaborateurs – dont 28% sont âgés de 18 à 24 ans. Par ailleurs, le Groupe a renoncé à recourir au chômage partiel pendant la période du confinement.





Fort de ces solides résultats, iliad va poursuivre la mise en œuvre de son plan Odyssée 2024. La feuille de route du Groupe pour les prochains mois est bien remplie, avec l’entrée prochaine sur le marché du B2B en France, la préparation de l’entrée sur le marché du Fixe en Italie, la poursuite du déploiement des réseaux sur tous les territoires et l’accélération de la performance commerciale grâce à la Freebox Pop. Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « La 1ère étape du plan de transformation Odyssée 2024 est réussie, puisque nous enregistrons un fort rebond de la performance commerciale et un retour de la croissance. La demande des Français pour la fibre et le succès du lancement de la Freebox Pop nous amènent à revoir à la hausse nos objectifs sur le déploiement de la fibre optique. Nous entrons désormais dans la 2ème phase du plan Odyssée 2024 avec de nombreux chantiers à mener dans les prochains trimestres, notamment le lancement des activités B2B en France et Fixe en Italie. »

PRINCIPAUX INDICATEURS OPERATIONNELS AU 30 JUIN 2020 Indicateurs opérationnels : France 30/06/20 31/03/20 Var. sur 3 mois Nombre total d’abonnés mobiles 13 406k 13 326k +80k - Dont Forfait Free 4G illimitée* 8 383k 8 278k +105k - Dont Forfait Voix 5 023k 5 048k -25k Consommation 4G moyenne (en Go/mois/abonné) 16,6 14,7 +1,9 Nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 6 572k 6 507k +65k - Dont Fibre 2 218k 1 975k +243k Nombre total d’abonnés France 19 978k 19 833k +145k Prises raccordables en Fibre 16 750k 15 400k +1 350k T2 2020 T1 2020 T2 2019 ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €) ** 31,9 32,0 32,4 Hors offre livres numériques 31,9 32,0 31,6 ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €) ** 10,2 10,6 10,1 Hors offre livres numériques 10,2 10,6 9,8 Italie 30/06/20 31/03/20 Var. sur 3 mois Nombre total d’abonnés mobiles 6 260 k 5 806 k +454k * 50/100 Go pour les non abonnés Freebox

** voir définitions dans glossaire

ÉLEMENTS CLES DU PREMIER SEMESTRE 2020

Groupe Hausse de 6,8% du chiffre d’affaires Groupe, à 2,78 milliards d’euros. La croissance du 2 ème trimestre a atteint 6,7% avec un chiffre d’affaires de 1,40 milliard d'euros ;

; Croissance du chiffre d’affaires France de 1,8% à 2,48 milliards d'euros, dont 1,9% au 2 ème trimestre à 1,24 milliard d'euros. La performance du Mobile au 2 ème trimestre a été impactée négativement par la crise COVID-19 à hauteur d’environ 20 millions d’euros ;

La performance du Mobile au 2 trimestre a été impactée négativement par la crise COVID-19 à hauteur d’environ 20 millions d’euros ; Croissance soutenue des ventes en Italie au 1 er semestre à 312 millions d'euros (+76%) dont 162 millions d’euros au 2 ème trimestre (+68%) malgré le contexte sanitaire et économique très difficile ;

; Rebond de l’EBITDAaL Groupe de 9,4% à 876 millions d’euros avec une amélioration de la rentabilité en France (+5,6% à 960 millions d'euros) et en Italie (réduction des pertes de 22,5% à 84 millions d'euros) ;

avec une amélioration de la rentabilité en France (+5,6% à 960 millions d'euros) et en Italie (réduction des pertes de 22,5% à 84 millions d'euros) ; Un résultat net de 208 millions d'euros en forte hausse par rapport à 1 er semestre 2019 grâce aux bons résultats en France, à la réduction des pertes en Italie et à la plus-value dégagée dans le cadre de l'opération réalisée en France avec Infravia ;

grâce aux bons résultats en France, à la réduction des pertes en Italie et à la plus-value dégagée dans le cadre de l'opération réalisée en France avec Infravia ; Forte hausse du cash flow opérationnel 1 en France, à 339 millions d'euros contre 131 millions d'euros au 1 er semestre 2019, tout en maintenant les efforts importants du Groupe pour améliorer sa couverture mobile, connecter les nouveaux clients fibre et innover dans une Freebox de nouvelle génération ;

tout en maintenant les efforts importants du Groupe pour améliorer sa couverture mobile, connecter les nouveaux clients fibre et innover dans une Freebox de nouvelle génération ; Un bilan solide avec un levier financier de 2,16x à fin juin 2020 (dettes nettes de 3,7 milliards d'euros) ;

Dividende de 2,60 euros par action payé en juillet suite à la tenue de l'AGM 2019 le 21 juillet. France Éléments opérationnels du 1er semestre 2020: Une excellente performance commerciale, fruits des efforts produits sur les 24 derniers mois en termes de déploiements des réseaux et de repositionnement des offres : La base d’abonnés fixe totale enregistre un gain de 112 000 abonnés sur le semestre dont 65 000 sur le 2ème trimestre soit la meilleure performance depuis 4 ans. Le Groupe retrouve une place de leader des recrutements fixes sur un trimestre pour la 1 ère fois depuis 7 ans. Un très bon momentum sur la fibre malgré les mesures de confinement : 458 000 nouveaux abonnés sur les offres Fibre du Groupe au 1 er semestre, 1 er recruteur pour le 5 ème trimestre consécutif avec 243 000 nouveaux abonnés au 2 ème trimestre. La base d’abonnés Fibre s’établit à 2,22 millions d’abonnés à fin juin, soit une hausse de 70% en 12 mois, le taux de pénétration dans la base d'abonnés progressant de 13 points sur 12 mois à 33,7%. L'objectif de 2 millions d'abonnés Fibre en 2020 a été atteint dès le mois de mai et le Groupe est en avance sur le plan Odyssée 2024 visant à disposer d’au moins 4,5 millions d'abonnés Fibre en 2024 ; 205 000 recrutements nets sur nos offres 4G dont 105 000 au second trimestre , soit près de 8,4 millions d’abonnés à fin juin – L’ARPU mobile facturé aux abonnés est en hausse de 3,3% en un an, à 10,2 euros en moyenne au 2 ème trimestre , démontrant le succès de la montée en gamme progressive de la base d’abonnés. La croissance a subi au cours du trimestre des impacts liés à la crise COVID-19 dont les efforts commerciaux consentis durant le confinement ainsi que la baisse des revenus de roaming liée à la paralysie des transports internationaux.

Une poursuite des déploiements Très Haut Débit fixe et mobile , en ligne avec la volonté du Groupe de devenir l’opérateur alternatif de référence sur les réseaux de dernière génération : Fixe :

, en ligne avec la volonté du Groupe de devenir l’opérateur alternatif de référence sur les réseaux de dernière génération : 1er réseau Fibre parmi les 3 opérateurs alternatifs, avec 16,8 millions de prises raccordables ; Intensification de la commercialisation des offres Fibre du Groupe dans les zones moins denses , avec une accélération des ouvertures commerciales sur les Réseaux d’Initiative Publique : depuis le début d'année, nos offres sont disponibles sur les réseaux Emeraude Réseau THD, THD66, Fibre 31, Mayenne Fibre et Laval THD, Losange, Somme Numérique. Les offres Fibre du Groupe sont désormais disponibles dans tous les départements métropolitains ;

, avec une accélération des ouvertures commerciales sur les Réseaux d’Initiative Publique : depuis le début d'année, nos offres sont disponibles sur les réseaux Emeraude Réseau THD, THD66, Fibre 31, Mayenne Fibre et Laval THD, Losange, Somme Numérique. Les offres Fibre du Groupe sont désormais disponibles dans tous les départements métropolitains ; Meilleur débit descendant en Fibre avec un débit moyen descendant supérieur à 479 Mb/s selon nPerf2. En outre, le Groupe est le seul opérateur à proposer la technologie Fibre 10G et a été le premier à généraliser et à garantir un débit moyen théorique montant jusqu’à 600 Mb/s à ses abonnés. Mobile : Poursuite des déploiements en 700MHz et de la couverture du territoire pour une meilleure qualité 4G : plus de 3 600 sites nouvellement équipés en fréquences 700MHz depuis le début de l’année. Ce sont désormais près de 94% de nos sites 4G qui émettent sur cette bande de fréquence. En parallèle, Free poursuit ses déploiements à un rythme important en ajoutant 1 840 nouveaux sites depuis le début d’année en dépit des difficultés rencontrées durant le confinement. A fin juin, le Groupe comptait plus de 18 200 sites en métropole (dont près de 16 700 sites 4G). Le réseau mobile du Groupe couvre désormais 98,2% de la population en 3G et 97,3% en 4G ; Meilleur débit en 4G parmi les 3 opérateurs alternatifs , avec un débit moyen descendant de 45 Mb/s, selon nPerf 3 . Des résultats appuyés par la consommation mensuelle moyenne des abonnés 4G du Groupe, à 16,6 Go ;

Eléments financiers du 1er semestre 2020 : Croissance du chiffre d’affaires en France de 1,8% sur le semestre à 2,48 milliards d'euros et 1,9% sur le second trimestre à 1,24 milliard d'euros ; Hausse du chiffre d’affaires services de 2,9% sur le semestre à 2,38 milliards d'euros et de 1,6% sur le second trimestre à 1,19 milliard d'euros ;

Amélioration de la tendance sur le chiffre d’affaires services Fixe (+1,8% sur le semestre avec une légère accélération sur le 2 ème trimestre à +2,2%) grâce à l’accélération de la fibre et aux initiatives commerciales des 18 derniers mois. La contribution de Jaguar Network (B2B) au chiffre d'affaires Fixe est de 12 millions d'euros au 2 ème trimestre, en hausse de 13,0% ; Une bonne performance du Mobile sur le semestre avec une hausse de 5,2% du chiffre d’affaires facturé aux abonnés mais l'impact de la crise COVID-19 s'est fait ressentir au 2 ème trimestre où la hausse du chiffre d'affaires facturé aux abonnés n'a atteint que 0,7%. Hors impact livres numériques, la croissance du chiffre d'affaires facturé aux abonnés a atteint 4,0% au 2 ème trimestre contre 11,6% au 1 er trimestre. Nous estimons que l'impact de la crise COVID-19 a amputé le chiffre d'affaires facturé aux abonnés d’environ 20 millions d'euros ; Le chiffre d’affaires Autres est en hausse de 1, 5% sur le semestre à 211 millions d’euros (+1,5% également sur le second trimestre). Ce chiffre d’affaires, principalement composé des revenus d’interconnexions entre opérateurs sur les services de voix et de SMS, et peu contributeur en termes de marge, est, de manière structurelle, négativement impacté par la baisse du nombre de SMS au profit de la hausse des usages Internet mobiles mais comme au 1er trimestre il a bénéficié d’une hausse du trafic voix consécutive au confinement de la population française ; Ventes d’équipements en baisse de 18,3% à 103 millions d’euros sur le semestre avec une hausse de 9,6% sur le 2 ème trimestre ;

; EBITDAaL France en hausse de 50 millions d’euros sur le semestre soit une croissance de 5,6%. Cette hausse aurait été plus marquée sans l'impact de la crise COVID-19 estimé à 20 millions d'euros. Les effets positifs de l’amélioration du mix d’abonnés mobile, de la hausse du nombre d’abonnés Fibre et la hausse de la couverture en propre sur le réseau mobile, sont partiellement compensés par l'impact de la crise COVID-19, et une hausse des charges liées au déploiement de nos réseaux Fibre et Mobile ;

Cette hausse aurait été plus marquée sans l'impact de la crise COVID-19 estimé à 20 millions d'euros. Les effets positifs de l’amélioration du mix d’abonnés mobile, de la hausse du nombre d’abonnés Fibre et la hausse de la couverture en propre sur le réseau mobile, sont partiellement compensés par l'impact de la crise COVID-19, et une hausse des charges liées au déploiement de nos réseaux Fibre et Mobile ; Investissements France hors fréquences de 622 millions d’euros, soutenant l’expansion des réseaux Fibre et Mobile du Groupe, les raccordements d’abonnés en Fibre, la hausse des investissements relatifs au lancement des nouvelles Freebox, ainsi que l’allumage massif des fréquences 700 MHz. Italie Le Groupe a réalisé au 1er semestre un chiffre d’affaires de 312 millions d’euros en hausse de 76% sur 12 mois (dont 162 millions d’euros au 2ème trimestre en hausse de 68%) dans un contexte marqué par la crise sanitaire et économique liée au COVID- 19. Les principales évolutions sur le trimestre ont été les suivantes : iliad Italia a enregistré une très bonne performance commerciale sur le trimestre malgré des offres ciblées et très agressives de la part des concurrents et une réduction sensible du churn du marché en avril et mai suite aux mesures sanitaires. Avec 454 000 recrutements nets, le Groupe compte près de 6,3 millions d’abonnés à fin juin . Deux ans après le lancement, le Groupe a déjà conquis 8% de part de marché ;

. Deux ans après le lancement, le Groupe a déjà conquis 8% de part de marché ; Une perte d’EBITDAaL de 84 millions d’euros, en nette amélioration par rapport au 2 ème semestre 2019, reflète principalement (i) les charges d’itinérance liée à une hausse de la base d’abonnés et à la hausse de la consommation moyenne et (ii) les charges de réseau liées à l'augmentation du parc de sites équipés ;

reflète principalement (i) les charges d’itinérance liée à une hausse de la base d’abonnés et à la hausse de la consommation moyenne et (ii) les charges de réseau liées à l'augmentation du parc de sites équipés ; Investissements hors fréquences de 223 millions d’euros, reflet de l’expansion du réseau mobile du Groupe en Italie. Malgré le contexte difficile, le Groupe a poursuivi le déploiement de son réseau mobile. Au cours du 2ème trimestre, ce sont ainsi plus de 900 sites équipés et plus de 1 200 sites activés qui ont été ajoutés. Ainsi, à fin juin 2020 le Groupe compte environ 5 800 sites équipés et 3 980 sites activés. RESULTATS CONSOLIDES DU 1er SEMESTRE 2020 En millions d’euros S1 2020 S1 2019 Variation (%) Chiffre d’affaires France 2 475 2 432 1,8% Par type de revenus - Service Fixe 1 336 1 312 1,8% - Service Mobile 1 041 997 4,4% dont facturé aux abonnés 830 789 5,2% - Equipements 103 126 -18,3% - Eliminations France -4 -3 Ns Par segment - B2C 2 440 2 403 1,5% - B2B 35 29 21,7% Chiffre d’affaires Italie 312 177 76,2% Eliminations Groupe -3 -2 Ns Chiffre d’affaires consolidé 2 784 2 607 6,8% Chiffre d’affaires services France 2 377 2 309 2,9% Chiffre d’affaires services Groupe 2 688 2 486 8,1% EBITDAaL France 960 910 5,6% - B2C 956 904 7,0% - B2B 4 6 -14,8% EBITDAaL Italie -84 -108 -22,5% EBITDAaL Groupe 876 802 9,4% Capex France (1) 622 779 -20,2% - B2C 612 771 -20,6% - B2B 9 8 13,4% Capex Italie (1) 223 161 38,8% Capex Groupe (1) 845 940 -10,1% Résultat opérationnel courant 218 243 -7,2% Résultat opérationnel courant France 432 418 3,5% Résultat opérationnel courant Italie -214 -175 21,9% Résultat net 208 62 Ns Endettement net 3 733 4 610 -19,0% Ratio d’endettement 2,16x 2,73x -0,57x (1) Hors fréquences

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre En millions d’euros T2 2020 T2 2019 Variation (%) Chiffre d’affaires France 1 242 1 219 1,9% Par type de revenus - Service Fixe 672 658 2,2% - Service Mobile 514 510 0,9% dont facturé aux abonnés 408 405 0,7% - Equipements 58 53 9,6% - Eliminations France -3 -2 Ns Par segment - B2C 1 224 1 204 1,7% - B2B 18 15 19,4% Chiffre d’affaires Italie 162 96 68,2% Eliminations Groupe -2 -1 Ns Chiffre d’affaires consolidé 1 402 1 314 6,7% Chiffre d’affaires services France 1 186 1 168 1,6% Chiffre d’affaires services Groupe 1 348 1 264 6,7% Endettement du Groupe Au 30 juin 2020, l’endettement financier brut du Groupe s’établissait à 4 736 millions d’euros et l’endettement financier net à 3 733 millions d’euros (hors application de la norme comptable IFRS 16). Le Groupe dispose d’une liquidité ample issue des produits de cession enregistrés en décembre 2019 et en février 2020 suite aux débouclages des opérations réalisées respectivement avec Cellnex et Infravia, puis accrue par les produits de la dernière émission obligataire, perçus le 17 juin 2020. Le Groupe poursuit sa stratégie d’investissement dans des projets industriels majeurs, générateurs de flux de trésorerie futurs conséquents, tout en conservant une structure financière solide et un accès important aux financements. Ainsi, le Groupe présente au 30 juin 2020 un ratio d’endettement contenu à 2,16x l’EBITDAaL. OBJECTIFS DU GROUPE L’épidémie actuelle de coronavirus a pour conséquences, outre les aspects humains, le ralentissement de l’activité économique dans certaines régions. Les impacts sociaux et financiers pour le Groupe iliad sont pour l’instant limités. Néanmoins, cette épidémie pourrait impacter le Groupe iliad et ses objectifs comme l’ensemble des entreprises évoluant dans le secteur des télécommunications (au travers notamment de la pénurie de certains composants électroniques et du ralentissement du déploiement de ses réseaux Fixe et Mobile…). France B2C Fixe: Part de marché Haut Débit et Très Haut Débit de 25% à long terme ; 2,8 millions d’abonnés Fibre en 2020 et plus de 5 millions en 2024 (objectifs révisés) ; 22 millions de prises raccordables à la Fibre à fin 2022 et environ 30 millions à fin 2024. Mobile: Plus de 80% de la base d’abonnés sur le Forfait Free 4G illimitée 4 en 2024 ; Plus de 25 000 sites en 2024 ; Part de marché mobile de 25% à long terme. Finance: Marge d’EBITDAaL France (hors B2B et vente d’équipements) de plus de 40% en 2020 ; Compte tenu de l’accélération des abonnements Fibre, solde d’EBITDAaL-investissements France (hors activités B2B) supérieur à 700 millions d’euros en 2020 (objectif révisé) ; Solde d’EBITDAaL-investissements France (hors activités B2B) d'environ 900 millions d'euros en 2021 (objectif révisé) .

B2B Part de marché sur le marché des entreprises d’environ 4 à 5% en 2024 ; Chiffre d’affaires de l’activité entreprises d’environ 400 à 500 millions d’euros en 2024.

Italie Plus de 5 000 sites activés à fin 2020 ( objectif révisé ) ;

) ; Basé sur cet objectif de nombre de sites activés, nous attendons des pertes d’EBITDAaL 2020 en réduction par rapport à 2019 ;

Avoir déployé 10 000 à 12 000 sites à fin 2024 ;

Atteindre un équilibre en termes d’EBITDAaL avec moins de 10% de part de marché ;

Lancement de nos activités Fixes avant l'été 2021 (nouvel objectif) ;

; Générer 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires en Italie sur le long terme.

GLOSSAIRE Les définitions des principaux termes utilisés par iliad sont présentées ci-dessous : Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe. ARPU Haut Débit et Très Haut Débit: inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre. ARPU Mobile facturé aux abonnés: inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période. Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné. Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements. EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions. FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur. Nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée. Nombre total d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée. Nombre total d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois. Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat. Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement. Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes. Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL. A propos d’iliad Le Groupe iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,6 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d’abonnés mobiles au 30/06/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait près de 6,3 millions d’abonnés au 30 juin 2020. Pour en savoir plus : www.iliad.fr Pour nous suivre :

Twitter @GroupeIliad

LinkedIn Iliad / Free Contacts :

Relations Investisseurs : ir@iliad.fr

Relations Presse : presse@iliad.fr Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD) Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913 Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

Pour une information plus détaillée sur les comptes et l’activité du Groupe au 1er semestre 2020,

le rapport de gestion, le rapport financier semestriel, les comptes consolidés et le slide show

sont disponibles sur le site Internet d’Iliad au lien suivant : https://www.iliad.fr/fr/





1 EBITDAaL moins Investissements 2 Selon le baromètre nPerf des connexions Internet fixes en France métropolitaine publié le 27/07/2020 : Free N°1 en termes de débit descendant (479,07 Mb/s) et N°2 en débit montant (285,95 Mb/s) Internet moyens sur la Fibre optique (FTTH) en France métropolitaine sur le 1er semestre 2020. Moyenne établie sur les 1 073 355 tests réalisés durant la période du 01 janvier 2020 au 30 juin 2020 sur des lignes en fibre optique (FTTH) par les utilisateurs de l’outil nPerf en France métropolitaine. Voir l’étude complète et la méthodologie sur www.nperf.com

3 Selon le baromètre nPerf du 1er semestre 2020 des connexions Internet mobiles en France métropolitaine publié le 07/07/2020. Sondage établi sur 554 142 test réalisés en 4G durant la période du 01 janvier 2020 au 30 juin 2020 par les utilisateurs de l’outil nPerf en France métropolitaine. Voir l’étude complète et la méthodologie sur www.nperf.com

4 50/100 Go pour les non abonnés Freebox





Pièce jointe CP_030920_iliad 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ILIAD S.A. 08:54 ILIAD : souligne sa bonne dynamique commerciale au premier semestre AO 08:52 ILIAD : bénéfice net dopé par des recettes de cession AW 08:28 ILIAD S A : porté par une bonne dynamique commerciale au premier semestre, succè.. RE 08:27 ILIAD : rebond de 9,4% de l'EBITDAaL au 1er semestre CF 08:21 Le diable se cache dans les détails 08:19 EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Capgemini, Iliad, Technicolor, Vallourec, AB.. 07:51 ILIAD S A : publie un résultat net en hausse à 208 millions d'euros au S1 RE 07:30 ILIAD S A : iliad confirme sa bonne dynamique commerciale et enregistre de solid.. GL 07:30 ILIAD S A : Communiqué de mise à disposition du rapport financier se.. GL 07:30 ILIAD S A : Rapport financier Semestriel iliad GL Recommandations des analystes sur ILIAD S.A. 08/07 ILIAD : Oddo BHF remonte sa cible CF 01/07 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Airbus, Air-France-KLM, Renault, Publicis, Alstom, Ar.. 29/06 ALTICE EUROPE : Oddo BHF n'est plus à l'achat CF