Iliad S A : La valeur du jour à Paris ILIAD reste solide malgré la crise et augmente son dividende

Iliad domine le SBF 120 ce matin: le titre de l'opérateur de télécommunication gagne en effet 5,92% à 162,85 euros après la publication avant l'ouverture des marchés de résultats opérationnels 2020 en forte croissance malgré le contexte sanitaire. Bien que le résultat net du groupe soit en repli de 75,6% à 420 millions d'euros, en raison d'un effet de base défavorable (d'importants éléments exceptionnels avaient été passés en 2019), la rentabilité opérationnelle a, elle, nettement progressé.



Ainsi, l'EBITDAaL, qui sert de référence dans le secteur, a bondi de 18,4% à 1,96 milliard d'euros, dont +6% en France.



Le chiffre d'affaires annuel a crû de plus de 10% à 5,871 milliards d'euros. La France reste évidemment le premier marché d'Iliad, avec une activité de 5,004 milliards d'euros (+1,9%), mais le rachat de l'opérateur polonais Play lui a permis de se développer dans ce nouveau pays, qui représente en 2020 quelques 200 millions d'euros. En Italie, où les pertes en termes d'EBITDAaL ont fortement réduites, l'activité a bondi de 58% à 674 millions d'euros.



Au quatrième trimestre seul, le chiffres d'affaires a atteint 1,666 milliard d'euros, en hausse de 20%, dont 1,276 milliard en France (+2%) et 192 millions en Italie (+36,4%).



Sur le Mobile, la maison-mère de Free a gagné 63 000 abonnés nets en France, pour un total 13,376 millions. Les 386 000 nouveaux forfaits Free 4G/5G illimitée ont plus que compensé la perte de 323 000 forfaits Voix. En Italie, le nombre d'abonnés mobile atteint les 7,235 millions (+1,954 million). En Pologne, il est de 15,4 millions.



Dans le Fixe, Iliad compte 6,722 millions d'abonnés français en 2020 (+262 000, meilleure performance depuis 2015), dont 2,803 millions dans la Fibre, soit un gain de 1,043 million pour le très haut débit. Le nombre de prises raccordables en fibre est passé de 13,9 millions en 2019 à 19,91 millions l'année dernière.



En plus de ces résultats solides, l'autre bonne nouvelle provient du dividende. Iliad a en effet décidé de le relever à 3 euros par action après 2,6 euros en 2019





Pour 2021, la société de Xavier Niel vise un EBITDAaL-investissements (hors activités B2B) d'environ 900 millions d'euros en France, un EBITDAaL positif au cours du second semestre en Italie, et un EBITDAaL – investissements en croissance (sur 12 mois pro forma) en Pologne.