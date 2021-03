Iliad S A : va accélérer son déploiement en France et en Italie après une robuste année 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Iliad a publié mardi des résultats en hausse et supérieurs aux prévisions des analystes au titre de l'exercice 2020, lui permettant d'augmenter le dividende à payer cette année. La maison mère de l'opérateur de télécommunications Free a également rehaussé ses objectifs de déploiement de réseaux en France et en Italie, où elle compte réaliser ses premiers profits opérationnels au second semestre.

L'an passé, le chiffre d'affaires du groupe fondé par Xavier Niel s'est établi à 5,87 milliards d'euros, en croissance de 10,1%, grâce aux revenus liés à l'expansion géographique de l'opérateur en Italie, depuis 2018, et en Pologne, depuis l'acquisition finalisée l'an passé de Play. Hors consolidation de Play, effective depuis le 18 novembre, la croissance des ventes d'Iliad serait ressortie à 6,3% en 2020. L'année dernière, la Polone a contribué à hauteur de 200 millions d'euros au chiffre d'affaires du groupe et l'Italie à hauteur de 674 millions d'euros.

En France, le chiffre d'affaires d'Iliad a progressé de 1,9% en 2020, à 5 milliards d'euros. Dans l'Hexagone, les ventes du groupe ont augmenté de 3,6% dans le mobile et de 2,1% dans le fixe au cours du dernier exercice. Le revenu moyen par abonné (ARPU) haut débit et très haut débit en France s'établissait à 32,30 euros au quatrième trimestre, contre 32,60 euros un an plus tôt.

Free a vu sa base d'abonnés à la téléphonie mobile progresser de 0,5% en France en 2020, à 13,38 millions. Dans le fixe, la base d'abonnés s'est élargie de 4,1%, à 6,72 millions. Iliad a par ailleurs recruté 1,04 million d'abonnés dans la fibre optique en 2020.

L'Ebitdaal consolidé - soit le résultat opérationnel courant avant prise en compte de certains éléments, comme les amortissements, les immobilisations et les charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options et d'actions - a augmenté de 18,4% à 1,96 milliard d'euros en 2020. Cette amélioration s'explique par le redressement de la rentabilité en France, une forte réduction des pertes en Italie et par la première contribution de Play en Pologne, d'un montant de 70 millions d'euros. En Italie, Iliad prévoit un premier Ebitdaal positif "au cours du second semestre" de cette année.

En 2020, l'Ebitdaal en France a progressé de 6%, à 2,02 milliards d'euros, et fait ressortir une marge de 40,4%, en amélioration de 1,6 point de pourcentage sur un an.

Le bénéfice net consolidé d'Iliad s'est inscrit à 420 millions d'euros en 2020, contre 1,73 milliard d'euros en 2019. Cette contraction du bénéfice net s'explique par une base de comparaison défavorable, alors qu'Iliad avait enregistré en 2019 une importante plus-value sur la cession d'infrastructures passives mobiles en France à Cellnex.

Selon Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,74 milliards d'euros, dont 674 millions d'euros pour les activités italiennes, et sur un Ebitdaal de 1,92 milliard d'euros pour 2020.

Iliad proposera le versement d'un dividende de 3 euros par action au titre de l'exercice 2020, contre un dividende de 2,60 euros par action payé au titre de 2019.

Forts de ces résultats, les dirigeants ont rehaussé leurs objectifs de déploiement en France et en Italie. Dans l'Hexagone, Iliad compte désormais atteindre le cap des 5 millions d'abonnés à la fibre en France en 2023, soit un an plus tôt qu'initialement prévu, et bénéficier de 30 millions de prises raccordables à la fibre à fin 2022, soit deux ans plus tôt qu'anticipé à l'origine. En Italie, le groupe affiche son ambition d'avoir déployé 10.000 à 12.000 sites mobiles à fin 2023, alors que ces niveaux étaient au départ visés pour 2024.

