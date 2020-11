Iliad S A : obtient un financement de 300 millions d'euros de la part de la BEI

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Banque européenne d'investissement (BEI) va accorder un nouveau prêt de 300 millions d'euros à Iliad, pour accompagner la maison mère de l'opérateur de télécommunications Free dans le déploiement de ses réseaux mobiles de quatrième et de cinquième génération (4G et 5G), selon un communiqué envoyé mercredi par les deux parties.

"Avec ce nouveau prêt portant à plus de 1,1 milliard d'euros les financements apportés à Iliad depuis 2009, la BEI renouvelle son soutien au groupe", souligne ce communiqué.

Grâce à la notation "triple A" de la BEI, ce financement offre des conditions financières très attractives et une maturité longue, jusqu'à 8 ans in fine, particulièrement adaptée à la durée et à la nature des investissements, a ajouté Iliad.

Iliad investit chaque année l'équivalent de 30% de son chiffre d'affaires dans les réseaux.

November 18, 2020