Iliad S A : publie un résultat net en hausse à 208 millions d'euros au S1

3 septembre (Reuters) - ILIAD SA:
* NOUS ENTRONS DÉSORMAIS DANS LA 2ÈME PHASE DU PLAN ODYSSÉE
2024
AVEC DE NOMBREUX CHANTIERS À MENER DANS LES PROCHAINS
TRIMESTRES, NOTAMMENT LE LANCEMENT DES ACTIVITÉS B2B EN FRANCE
ET FIXE EN ITALIE - THOMAS REYNAUD
* HAUSSE DE 6,8% DU CHIFFRE DAFFAIRES GROUPE, À 2,78
MILLIARDS
DEUROS AU S1
* CROISSANCE DU CHIFFRE DAFFAIRES FRANCE DE 1,8% À 2,48
MILLIARDS
D'EUROS AU S1
* AU 30 JUIN 2020, LENDETTEMENT FINANCIER BRUT DU GROUPE
SÉTABLISSAIT À 4 736 MILLIONS DEUROS ET LENDETTEMENT
FINANCIER NET À 3 733 MILLIONS DEUROS (HORS APPLICATION DE LA
NORME COMPTABLE IFRS 16)
* CROISSANCE SOUTENUE DES VENTES EN ITALIE AU 1ER SEMESTRE À
312
MILLIONS D'EUROS
* POURSUIT SA STRATÉGIE DINVESTISSEMENT DANS DES PROJETS
INDUSTRIELS MAJEURS, GÉNÉRATEURS DE FLUX DE TRÉSORERIE FUTURS
CONSÉQUENTS, TOUT EN CONSERVANT UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE
ET UN ACCÈS IMPORTANT AUX FINANCEMENTS
* AU S1, REBOND DE L'EBITDAAL GROUPE DE 9,4% À 876 MILLIONS
D'EUROS AVEC UNE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ EN FRANCE (+5,6%
À 960 MILLIONS D'EUROS) ET EN ITALIE (RÉDUCTION DES PERTES DE
22,5% À 84 MILLIONS D'EUROS)
* LE GROUPE PRÉSENTE AU 30 JUIN 2020 UN RATIO DENDETTEMENT
CONTENU À 2,16X LEBITDAAL
* RÉSULTAT NET DE 208 MILLIONS D'EUROS AU S1, EN FORTE
HAUSSE PAR
RAPPORT À 1ER SEMESTRE 2019
* LES IMPACTS SOCIAUX ET FINANCIERS POUR LE GROUPE ILIAD
SONT POUR
LINSTANT LIMITÉS
* FORTE HAUSSE DU CASH FLOW OPÉRATIONNEL EN FRANCE AU S1, À
339
MILLIONS D'EUROS CONTRE 131 MILLIONS D'EUROS AU 1ER SEMESTRE
2019
* CETTE ÉPIDÉMIE POURRAIT IMPACTER LE GROUPE ILIAD ET SES
OBJECTIFS COMME LENSEMBLE DES ENTREPRISES ÉVOLUANT DANS LE
SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (AU TRAVERS NOTAMMENT DE LA
PÉNURIE DE CERTAINS COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES ET DU
RALENTISSEMENT DU DÉPLOIEMENT DE SES RÉSEAUX FIXE ET MOBILE
)
* BILAN SOLIDE AVEC UN LEVIER FINANCIER DE 2,16X À FIN JUIN
2020
(DETTES NETTES DE 3,7 MILLIARDS D'EUROS)
* VA POURSUIVRE LA MISE EN UVRE DE SON PLAN ODYSSÉE 2024
* FRANCE : LA BASE D'ABONNÉS FIXE TOTALE ENREGISTRE UN GAIN
DE 112
000 ABONNÉS SUR LE SEMESTRE DONT 65 000 SUR LE 2ÈME TRIMESTRE
SOIT LA MEILLEURE PERFORMANCE DEPUIS 4 ANS
* LE GROUPE A RENONCÉ À RECOURIR AU CHÔMAGE PARTIEL PENDANT
LA
PÉRIODE DU CONFINEMENT
* ABONNÉS MOBILE EN FRANCE AU S1 13,4 MLNS VERSUS 13,3 MLNS
IL Y A
UN AN
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(Gdansk Newsroom)