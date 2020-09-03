Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Iliad S.A.    ILD   FR0004035913

ILIAD S.A.

(ILD)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Iliad S A : publie un résultat net en hausse à 208 millions d'euros au S1

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
03/09/2020 | 07:51

3 septembre (Reuters) - ILIAD SA:

* NOUS ENTRONS DÉSORMAIS DANS LA 2ÈME PHASE DU PLAN ODYSSÉE 2024 AVEC DE NOMBREUX CHANTIERS À MENER DANS LES PROCHAINS TRIMESTRES, NOTAMMENT LE LANCEMENT DES ACTIVITÉS B2B EN FRANCE ET FIXE EN ITALIE - THOMAS REYNAUD

* HAUSSE DE 6,8% DU CHIFFRE DAFFAIRES GROUPE, À 2,78 MILLIARDS DEUROS AU S1

* CROISSANCE DU CHIFFRE DAFFAIRES FRANCE DE 1,8% À 2,48 MILLIARDS D'EUROS AU S1

* AU 30 JUIN 2020, LENDETTEMENT FINANCIER BRUT DU GROUPE SÉTABLISSAIT À 4 736 MILLIONS DEUROS ET LENDETTEMENT FINANCIER NET À 3 733 MILLIONS DEUROS (HORS APPLICATION DE LA NORME COMPTABLE IFRS 16)

* CROISSANCE SOUTENUE DES VENTES EN ITALIE AU 1ER SEMESTRE À 312 MILLIONS D'EUROS

* POURSUIT SA STRATÉGIE DINVESTISSEMENT DANS DES PROJETS INDUSTRIELS MAJEURS, GÉNÉRATEURS DE FLUX DE TRÉSORERIE FUTURS CONSÉQUENTS, TOUT EN CONSERVANT UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE ET UN ACCÈS IMPORTANT AUX FINANCEMENTS

* AU S1, REBOND DE L'EBITDAAL GROUPE DE 9,4% À 876 MILLIONS D'EUROS AVEC UNE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ EN FRANCE (+5,6% À 960 MILLIONS D'EUROS) ET EN ITALIE (RÉDUCTION DES PERTES DE 22,5% À 84 MILLIONS D'EUROS)

* LE GROUPE PRÉSENTE AU 30 JUIN 2020 UN RATIO DENDETTEMENT CONTENU À 2,16X LEBITDAAL

* RÉSULTAT NET DE 208 MILLIONS D'EUROS AU S1, EN FORTE HAUSSE PAR RAPPORT À 1ER SEMESTRE 2019

* LES IMPACTS SOCIAUX ET FINANCIERS POUR LE GROUPE ILIAD SONT POUR LINSTANT LIMITÉS

* FORTE HAUSSE DU CASH FLOW OPÉRATIONNEL EN FRANCE AU S1, À 339 MILLIONS D'EUROS CONTRE 131 MILLIONS D'EUROS AU 1ER SEMESTRE 2019

* CETTE ÉPIDÉMIE POURRAIT IMPACTER LE GROUPE ILIAD ET SES OBJECTIFS COMME LENSEMBLE DES ENTREPRISES ÉVOLUANT DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (AU TRAVERS NOTAMMENT DE LA PÉNURIE DE CERTAINS COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES ET DU RALENTISSEMENT DU DÉPLOIEMENT DE SES RÉSEAUX FIXE ET MOBILE)

* BILAN SOLIDE AVEC UN LEVIER FINANCIER DE 2,16X À FIN JUIN 2020 (DETTES NETTES DE 3,7 MILLIARDS D'EUROS)

* VA POURSUIVRE LA MISE EN UVRE DE SON PLAN ODYSSÉE 2024

* FRANCE : LA BASE D'ABONNÉS FIXE TOTALE ENREGISTRE UN GAIN DE 112 000 ABONNÉS SUR LE SEMESTRE DONT 65 000 SUR LE 2ÈME TRIMESTRE SOIT LA MEILLEURE PERFORMANCE DEPUIS 4 ANS

* LE GROUPE A RENONCÉ À RECOURIR AU CHÔMAGE PARTIEL PENDANT LA PÉRIODE DU CONFINEMENT

* ABONNÉS MOBILE EN FRANCE AU S1 13,4 MLNS VERSUS 13,3 MLNS IL Y A UN AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur ILIAD S.A.
08:54ILIAD : souligne sa bonne dynamique commerciale au premier semestre
AO
08:52ILIAD : bénéfice net dopé par des recettes de cession
AW
08:28ILIAD S A : porté par une bonne dynamique commerciale au premier semestre, succè..
RE
08:27ILIAD : rebond de 9,4% de l'EBITDAaL au 1er semestre
CF
08:21Le diable se cache dans les détails
08:19EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Capgemini, Iliad, Technicolor, Vallourec, AB..
07:51ILIAD S A : publie un résultat net en hausse à 208 millions d'euros au S1
RE
07:30ILIAD S A : iliad confirme sa bonne dynamique commerciale et enregistre de solid..
GL
07:30ILIAD S A : Communiqué de mise à disposition du rapport financier se..
GL
07:30ILIAD S A : Rapport financier Semestriel iliad
GL
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ILIAD S.A.
Plus de recommandations
Données financières
CA 2020 5 636 M 6 651 M -
Résultat net 2020 219 M 258 M -
Dette nette 2020 4 187 M 4 941 M -
PER 2020 45,7x
Rendement 2020 1,39%
Capitalisation 12 476 M 14 761 M -
VE / CA 2020 2,96x
VE / CA 2021 2,79x
Nbr Employés 11 083
Flottant 23,2%
Graphique ILIAD S.A.
Durée : Période :
Iliad S.A. : Graphique analyse technique Iliad S.A. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ILIAD S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 23
Objectif de cours Moyen 167,83 €
Dernier Cours de Cloture 178,05 €
Ecart / Objectif Haut 17,9%
Ecart / Objectif Moyen -5,74%
Ecart / Objectif Bas -42,2%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Thomas Reynaud Chief Executive Officer & Director
Xavier Niel Chairman
Nicolas Emmanuel Jaeger Group Chief Financial Officer
Cyril Poidatz Non-independent Director
Maxime Lombardini Vice Chairman
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ILIAD S.A.54.09%14 761
VERIZON COMMUNICATIONS-1.42%244 807
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION-13.22%84 047
DEUTSCHE TELEKOM AG5.66%82 932
SAUDI TELECOM COMPANY-4.03%50 924
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY2.08%39 209
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar,S&P Capital IQ et vwd Group