Iliad : Les abonnés Freebox Pop & Delta peuvent profiter d'OQEE sur les Sma...

Paris, le 30 mars 2021

Dès aujourd'hui, les abonnés Freebox Pop & Delta peuvent profiter d'OQEE sur les Smart TV Samsung

Ils peuvent ainsi profiter d'un accès sur un 2nd écran !

L'application TV OQEE by Free devient disponible en avant-première sur les Smart TV Samsung1 pour les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta. Ils peuvent ainsi accéder sans surcoût à la richesse des services de télévision OQEE sur toutes les Smart TV Samsung de leur foyer.

OQEE, l'application qui donne envie de regarder la TV

Lancée en juillet dernier avec le Player TV de la Freebox Pop, OQEE est l'interface TV créée par Free qui donne accès à plus de 500 chaînes en direct dont plus de 220 chaînes incluses, une compatibilité 4K ainsi qu'à de nombreuses fonctionnalités avancées pour mieux en profiter.

1 L'application OQEE est disponible sur les gammes de Smart TV Samsung 2018 à 2021 équipées de Tizen 4.0 ou d'une version supérieure.

Ainsi, les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta équipés d'une Smart TV Samsung peuvent accéder sur un second écran à :

• des services de replay, pour retrouver ses émissions préférées après leur diffusion,

• l'enregistrement, avec 100 heures incluses pour tous les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta (0,02€/h/mois au-delà),

• au contrôle du direct pour mettre en pause un programme ou revenir en arrière.

• au start-over, pour rattraper en un seul clic le début d'un programme en cours de diffusion sans l'avoir au préalable enregistré, la création de profils personnalisés pour chaque membre de la famille,

• la recommandation de programmes : l'interface propose à l'abonné des suggestions classées par thématique en fonction du moment de la journée.

À chacun son programme !

Avec OQEE disponible sur Smart TV, les membres d'une même famille peuvent donc désormais accéder aux programmes proposés par OQEE aux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta, en direct ou en replay, et retrouver l'ergonomie et la facilité d'usage de l'application sur les différentes Smart TV de leur foyer (jusqu'à 2 écrans simultanément).

Une application accessible en un clic

L'installation de OQEE sur les Smart TV Samsung se fait de manière automatique. Pour profiter du service, rien de plus simple : il suffit de lancer l'application depuis sa Smart TV Samsung et de cliquer sur « Se connecter ».

Avec ce nouveau service proposé sur les Smart TV Samsung, Free renforce l'attractivité de son offre.

Smart TV Samsung : le plus vaste choix de contenus pour un divertissement sans limite

Les Smart TV ont contribué à changer la façon dont les utilisateurs regardent la TV. Leur succès s'explique par l'accès intuitif et instantané qu'elles offrent à un large catalogue de contenus. Mais ce succès s'explique également par la volonté continue de Samsung de placer l'innovation au service des utilisateurs en développant et en démocratisant des services innovants.

En offrant un accès complémentaire à OQEE sur ses Smart TV, Samsung permet aux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta de profiter de tout le potentiel de l'application sur l'ensemble des TV du foyer sans nécessiter d'équipement supplémentaire, tout en continuant d'imaginer de nouveaux usages sur le marché de la Smart TV.

« L'innovation tient une place fondamentale dans l'ADN de Samsung. Grâce à elle, nous redéfinissons les normes pour améliorer le quotidien de nos utilisateurs. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être les premiers à accompagner Free dans le déploiement de son application TV tout en continuant à réinventer les usages de la Smart TV. Depuis dix ans, Samsung œuvre pour proposer l'offre de contenus et deservices la plus large du marché, tout en assurant la meilleure expérience possible. Ce partenariat noué avec Free vient renforcer cette ambition. » explique Guillaume Rault, Vice-président de la division Consumer Electronics de Samsung Electronics France.

« Free est ravi de s'associer à Samsung pour permettre à ses abonnés Freebox Delta et Freebox Pop de retrouver sans surcoût l'expérience OQEE en second écran sur Smart TV Samsung" a déclaré Thomas Reynaud, Directeur Général d'iliad (Free).

A propos de Free

Free, filiale du Groupe iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché́ de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d'abonnés en France (dont 6,7 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d'abonnés mobiles au 31/12/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s'est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 7,2 millions d'abonnés au 31 décembre 2020. Avec l'acquisition de l'opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d'abonnés (hors M2M).

A propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l'avenir grâce à ses idées et technologies innovantes. L'entreprise réinvente ainsi le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des tablettes, de l'électroménager, des réseaux, du stockage, des systèmes LSI, de la fonderie et des LED. Retrouvez toutes les annonces et contenus presse sur la newsroom news.samsung.com

