Iliad : placement d'un emprunt obligataire de 1,3 milliard

Iliad annonce avoir placé avec succès l'émission obligataire double tranche d'un montant total de 1300 millions d'euros, la plus importante émission obligataire pour un émetteur non noté depuis la précédente émission double tranche d'Iliad en avril 2018.



Cette émission se compose d'une tranche de 600 millions d'euros (échéance au 11 février 2024), présentant un coupon annuel de 0,750%, et d'une tranche de 700 millions (échéance au 11 février 2028), présentant un coupon annuel de 1,875%.



Cette opération, qui a rencontré une demande totale avoisinant les 3,9 milliards, permet au groupe de tirer avantage des conditions de marché afin de conclure le refinancement de l'acquisition de l'opérateur télécoms polonais Play, et vient renforcer sa structure financière.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.