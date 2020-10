Iliad : résultats des enchères pour la 5G

02/10/2020 | 08:07

Iliad a obtenu 70 MHz des fréquences 3,4 - 3,8 GHz faisant l'objet de la procédure d'attribution, soit 23% des fréquences disponibles dans le cadre de cette procédure.



A l'issue de la phase d'enchère principale qui s'est clôturé hier, le Groupe est lauréat de 2 blocs de 10 MHz pour un montant de 252 millions d'euros, à payer sur 4 ans.



Cela s'ajoute au bloc de 50 MHz, pour lequel le Groupe a souscrit aux engagements prévus par le cahier des charges de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dont le paiement d'un montant de 350 ME est étalé sur 15 ans.



Le groupe va ainsi poursuivre sa croissance sur le marché Mobile en France en lançant prochainement ses offres 5G pour ses 13,4 millions d'abonnés.



Le Groupe bénéficiera en outre, à compter de 2021, d'une extension de son spectre 900 MHz (+2,6 MHz symétrique) et 2.1 GHz (+9,8 MHz symétrique).



